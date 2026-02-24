Arranca marzo y se enciende la temporada teatral 2026 en Buenos Aires

En el teatro comercial se estrenan obras de texto con notables actores y directores, clásicos y dramaturgos argentinos con puestas elocuentes. También habrá importantes musicales, reposiciones esperadas y obras basadas en películas.

Este año el menú teatral ofrecerá obras de texto con notables actores y directores, clásicos y dramaturgos argentinos con puestas elocuentes, obras basadas en películas, importantes musicales y regresos esperados.

Se espera que Ricardo Darín retome funciones de "Escenas de la vida conyugal" junto a Andrea Pietra en una breve temporada de despedida antes de compromisos cinematográficos, ante las localidades agotadas de lo presentado en verano.

Guillermo Francella debuta con “Desde el jardín”, el 28 de marzo de 2026 en el Teatro Metropolitan. La adaptación teatral de la novela de Jerzy Kosinski es dirigida por Marcos Carnevale y cuenta con un elenco que incluye a Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Víctor Laplace .

Se anunció la obra que reúne a Adrián Suar y la ascendente Lorena Vega en "Sottovoce", con Carla Peterson y Fernán Mirás, una de las apuestas más fuertes de la temporada. Vega se destacó desde su biodrama “Imprenteros”, se consagró con “Las cautivas” y “La vida extraordinaria”, demostró sus dotes para dirección con “Precoz” o “Testosterona” pero su pico máximo llegó con la psicóloga de “Envidiosa”.

"Sottovoce" se estrena el 21 de mayo en El Nacional y es una comedia escrita y dirigida por Mariano Pensotti , quien ya escribió a pedido de Suar “Felicidades” y ahora vuelve con una ácida comedia sobre los vínculos atravesados por el poder y la ambición. La historia sigue a dos primos (Suar y Mirás) a punto de cerrar una venta millonaria de su empresa textil, mientras sus parejas (Peterson y Vega) intervienen en medio de una noche caótica marcada por la tormenta de Santa Rosa y secretos que salen a la luz.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizarán la adaptación teatral de "Secreto en la montaña" (Brokeback Mountain) con estreno previsto para mayo de 2026. La obra está dirigida por Javier Daulte y también producida por Suar y Laviaguerre.

Otro estreno llega de la mano de Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia quien adaptó junto a Andrea Garrote “El estado de la unión”, del autor británico Nick Hornby (“Alta fidelidad”). Un matrimonio en 9 partes, cuenta en tono de comedia a una pareja en crisis. Cada semana Matías y Ana Laura se citan en un bar antes de su sesión de terapia de pareja. Para salvar su relación es necesario repensarlo todo: el pasado, sus diferencias y complicidades, el sexo y el amor, las expectativas y los desengaños.

Musicales

Entre los debuts más destacados se cuenta “Hairspray” (mayo, Teatro Coliseo) con Damián Betular; ya en cartel “Company”, el clásico de Stephen Sondheim que puede verse en El Nacional con dirección y protagónico de Fer Dente, acompañado por un elenco que incluye a Alejandra Radano y Vanesa Butera; “Billy Elliot” (mayo, Teatro Ópera, ayer se anunció que su protagonista será Brian Mansilla) y Charlie y la Fábrica de Chocolate (junio, Gran Rex).

“Chicago en Concierto” es una versión renovada que enfoca la potencia del jazz y la seducción de la obra original, ideal para quienes buscan una experiencia musical pura. Inolvidable la versión del musical que hicieron Sandra Guida y Radano.

“Annie”, la entrañable historia de la huérfana llega al Teatro Broadway a partir del 19 de marzo de 2026 con elenco encabezado por Lizy Tagliani (como Miss Hannigan) y Miguel Ángel Rodríguez.

En tanto “Anastasia, el Musical” es una de las puestas más visuales y esperadas de la temporada, con funciones programadas en el Teatro Astral con protagónico de Minerva Casero.

Complejo Teatral Buenos Aires

El Complejo Teatral Buenos Aires encabeza su programación en el San Martín con “Invasiones (No bombardeen Buenos Aires)”, una ambiciosa ópera rock inspirada en el universo musical de Charly García protagonizada por Elena Roger y dirigida por Ricardo Hornos, en la Sala Martín Coronado desde marzo.

Por primera vez, una colaboración traerá a figuras mundiales del jazz a la Sala Martín Coronado de marzo a noviembre en el marco de “Jazz at Lincoln Center”.

Arturo Puig regresa al escenario con una experiencia intimista titulada “Buenas palabras”, dirigido por Rita Terranova. Debuta “Paraíso” con Luciano Cáceres en versión de Dany Mañas, sobre la historia de Juan Valero, un importante empresario que recibe un trasplante de corazón. Ese nuevo latido le muestra que lleva dentro la memoria de su donante: una mujer prostituta, dominicana, de un barrio llamado Paraíso de Dios.