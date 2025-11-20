Elon Musk anticipó que "el trabajo será opcional" en una nueva era impulsada por la inteligencia artificial

Lo dijo en el Foro de Inversión EEUU-Arabia Saudita en Washington DC. Con el eje estuvo puesto en el trabajo, la riqueza y la sociedad, recalcó que el dinero se volverá "irrelevante".

Musk se refirió el futuro del trabajo y detalló que el mismo será opcional, en una nueva era impulsada por la tecnología de la inteligencia artificial.

La sesión comenzó con el anuncio de una alianza estratégica: Musk , como director ejecutivo de xAI, reveló la construcción de un centro de datos de 500 megavatios en colaboración con la empresa saudí Humain AI , impulsado por chips de Nvidia. Por su lado, Huang celebró la magnitud del proyecto y destacó: “500 megavatios es gigantesco, esta compañía está fuera de serie, desde el principio”.

Por otro lado, el príncipe heredero subrayó la importancia histórica de la colaboración entre Arabia Saudita y EEUU, destacando la transición de una economía basada en la energía a una nueva era de inteligencia, donde la IA y la robótica se convierten en el motor de la próxima revolución industrial.

Así, Musk abordó el papel de la innovación en sus empresas , señalando que más que una disrupción, se trata de creación. “Con SpaceX, los cohetes reutilizables no existían. En Tesla, no había autos eléctricos atractivos y asequibles. Ahora, con la robótica humanoide, no existen robots realmente útiles, pero Tesla va a fabricar los primeros ”, afirmó.

Además, sostuvo que los robots humanoides serán “el mayor producto de la historia, más grande que los teléfonos móviles”, ya que todos querrán uno o varios, generando una industria completamente nueva.

Al momento de hablar del futuro laboral, Musk fue tajante: “Mi predicción es que el trabajo será opcional. Será como jugar o cultivar un huerto: quien quiera trabajar, lo hará por gusto”. Y añadió que "en un horizonte de diez a veinte años, el avance de la IA y la robótica hará que el dinero pierda relevancia.

“Si la mejora de la IA y la robótica continúa, el dinero dejará de ser relevante en algún momento. Seguirán existiendo limitaciones físicas, como la energía y la materia, pero la moneda se volverá irrelevante”, sostuvo.

Huang aportó una visión matizada sobre la transformación laboral al afirmar que "todos los trabajos serán diferentes" y que "muchas tareas arduas o repetitivas serán mucho más sencillas, lo que nos hará más productivos". Esto generaría que "al tener más ideas y tiempo, probablemente estaremos más ocupados”, reflexionó.

En cuanto a la economía digital, Huang destacó la transición de la computación generalista a la acelerada, impulsada por la demanda de procesamiento de datos y la IA generativa. “Hace seis años, el 90% de los supercomputadores usaban CPUs; hoy, menos del 15%. La aceleración computacional es la base de la nueva era”, señaló.



En esa línea, subrayó a los sistemas de recomendación y la IA Agéntica -Grok, OpenAI o Gemini- como los que están redefiniendo la infraestructura digital global. El encuentro concluyó con una reflexión sobre la alianza entre Arabia Saudita y EEUU. Los protagonistas coincidieron en que esta colaboración busca abrir nuevas oportunidades económicas, crear empleos y contribuir a un futuro más prometedor para la humanidad.

TikTok regulará el contenido generado con inteligencia artificial a través de los usuarios

TikTok incorporó un ajuste que permite definir cuánta producción generada por inteligencia artificial aparece en la sección “Para ti”. La plataforma, que en sus primeros años se caracterizó por contenidos hechos exclusivamente por usuarios, avanzó con esta función mientras reforzó sus sistemas de etiquetado para distinguir con mayor precisión los materiales creados por IA.

El nuevo control de Contenido Generado por IA (AIGC) empezó a implementarse dentro de la herramienta “Gestionar temas”, el menú donde los usuarios pueden personalizar las temáticas que desean ver en la aplicación.

“La función Gestionar temas ya permite a los usuarios ajustar la frecuencia con la que ven contenido relacionado con más de 10 categorías, como Baile, Deportes y Comida y Bebidas”, señaló TikTok en su blog oficial.