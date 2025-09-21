Emergencia en el aire: avión de Ethiopian Airlines sobrevoló el Conurbano a baja altura







El vuelo ET506 de Ethiopian Airlines declaró emergencia y sobrevoló varias localidades del Conurbano bonaerense a menos de 700 pies de altura antes de aterrizar en Ezeiza. La ANAC activó protocolos de seguridad y el aeropuerto estuvo cerrado durante 20 minutos.

Ethiopian realizaba el vuelo San Pablo- Buenos Aires.

Un avión de Ethiopian Airlines que viajaba de San Pablo a Buenos Aires debió declarar emergencia por “mínimo de combustible” y sobrevoló varias localidades del Conurbano a menos de 700 pies de altura —unos 215 metros— antes de aterrizar en Ezeiza.

Se trató del vuelo ET506, un Boeing 777-260 (LR) que despegó del Aeropuerto Internacional de San Pablo-Guarulhos y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini a las 20:59, hora local. El operativo obligó a cerrar el aeropuerto entre las 20:55 y las 21:15, suspendiendo toda operación en la terminal aérea.

De acuerdo con los datos de Flight Radar 24, el vuelo que debía durar 2 horas y 32 minutos terminó extendiéndose a 3 horas y 29 minutos. Pese a la demora, fuentes de la aerolínea indicaron que la aeronave llegó con apenas 30 minutos de retraso y, tras su arribo, operó de inmediato el vuelo ET507 con destino a Addis Abeba, permitiendo que los pasajeros mantuvieran sus conexiones.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) activó los protocolos de emergencia y desplegó a los equipos de salvamento y control terrestre para garantizar la seguridad de la operación. Finalmente, el aterrizaje se realizó sin incidentes y se protegió en todo momento a los pasajeros, la tripulación y las operaciones aeroportuarias.

Captura de pantalla 2025-09-21 162813 El vuelo llegó con 30 minutos de demora

En La Matanza, la aeronave llegó a 700 pies Durante el vuelo, el avión sobrevoló a baja altura varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, incluyendo La Plata, General Belgrano, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate. El descenso más cercano al suelo se registró sobre el partido de La Matanza, donde la aeronave llegó a los 700 pies de altitud (213,36 metros). El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, principal puerta de entrada al país para vuelos de larga distancia, cuenta con tres terminales internacionales (A, B y C) y concentra la mayor parte de los arribos y partidas internacionales de Argentina.

