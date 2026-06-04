En el marco de Ni una Menos, Rocío Igarzábal reveló que fue abusada a los 5 años reiteradas veces

Con fotografías de cuando era niña habló del silencio, la culpa, el dolor y los trastornos alimenticios que marcaron su infancia.

Rocío dedicó su mensaje a quienes ya no están y a todas las personas que atravesaron situaciones similares.

En una jornada atravesada por las movilizaciones y actividades de Ni Una Menos en todo el país, Rocío Igarzábal decidió compartir uno de los episodios más dolorosos de su historia personal: el abuso sufrido a los 5 años .

La actriz y cantante utilizó sus redes sociales para contar públicamente que fue víctima de abuso sexual durante su infancia, cuando tenía cinco años, y que los hechos ocurrieron por parte de una persona cercana a su entorno familiar .

A través de una serie de publicaciones acompañadas por fotografías de su niñez , la exintegrante de "Casi Ángeles" relató las secuelas que aquella experiencia dejó en su vida y explicó por qué decidió hablar ahora.

Rocío Igarzábal eligió el día de Ni Una Menos para hacer pública una historia que, según contó, guardó durante gran parte de su vida. A través de un posteo en Instagram , la actriz relató que sufrió abusos sexuales cuando tenía cinco años y señaló que el agresor era una persona en quien su familia confiaba.

La primera imagen mostraba una fotografía de su infancia. Junto a ella escribió una de las frases más impactantes de todo el testimonio: "Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía 'cuidarme'. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años" .

Embed - ROCIO on Instagram: "Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. . #niunamenos " View this post on Instagram

Con esas palabras, la artista visibilizó una realidad que numerosas organizaciones dedicadas a la protección de las infancias advierten desde hace décadas: los abusos sexuales contra niños y niñas suelen producirse dentro de círculos cercanos y por parte de personas que ocupan lugares de confianza, cuidado o autoridad.

En una segunda imagen, esta vez con alas de hada rosas, Igarzábal profundizó sobre las consecuencias que atravesó a lo largo de los años: "Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo".

En la última publicación, la actriz compartió una nueva fotografía de cuando era niña y reflexionó sobre las emociones que le genera hoy volver a mirar esos retratos. "Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia. Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron", escribió.

Y añadió: "Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar". Al pie de la publicación, la cantante agregó: "Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #niunamenos".