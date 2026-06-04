Corea del Norte busca un crecimiento exponencial de su poderío nuclear + Agregar ámbito en









Al supervisar una moderna instalación de procesamiento, Kim Jong-un destacó que la fabricación de insumos de grado armamentista se duplicó en los últimos cinco años.

Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte NA

Durante una inspección a una nueva planta de producción, el líder Kim Jong-un afirmó que la fabricación de material nuclear de grado armamentista en Corea del Norte se ha más que duplicado en los últimos cinco años. En el marco de esta visita, el mandatario prometió un incremento "exponencial" de las capacidades militares estratégicas de su nación y aseguró que el país ya confirmó "un ambicioso plan futuro diseñado para reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial".

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Para Corea del Norte, su arsenal nuclear representa un escudo estratégico contra un eventual ataque de las fuerzas combinadas de Corea del Sur y Estados Unidos. En este sentido, Kim Jong-un declaró que el reciente incremento de su poderío "significa un cambio asombroso y exitoso que va más allá de cualquier descripción retórica, un incremento histórico que ha marcado un hito trascendental en la rápida mejora de nuestras capacidades nucleares".

Al considerar que su avance tecnológico es "irreversible", el país mantiene un firme rechazo a la presión de Estados Unidos para que abandone su programa atómico. Tras abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1993, Pyongyang ejecutó seis ensayos de armas atómicas y los expertos estiman que su arsenal actual cuenta con decenas de ojivas nucleares.

El OIEA aseguró que Corea del Norte está fortaleciendo su poder nuclear En paralelo, hace unas semanas, el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, alertó sobre el rápido progreso de Corea del Norte en la fabricación de armas atómicas, sumado, a su vez, a la posible apertura de un nuevo centro de enriquecimiento de uranio y al incremento de las operaciones en un complejo estratégico.

“Todo ello apunta a un aumento muy serio de las capacidades de la RPDC en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se estima en unas pocas docenas de ojivas”, expresó el titular de la OIEA.

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