Violencia escolar en Tandil: un alumno golpeó a un profesor y le fracturó la mandíbula

El docente fue internado y debió ser operado por múltiples fracturas. El episodio derivó en una importante movilización.

Un alumno golpeó a un docente y lo fracturó.

Un grave episodio de violencia escolar sacudió a la ciudad bonaerense de Tandil , luego de que un alumno de 17 años agrediera a golpes a un profesor dentro de un aula del Colegio San José . Como consecuencia del ataque, el docente sufrió múltiples fracturas y debió ser internado e intervenido quirúrgicamente .

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El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y derivó en una multitudinaria marcha para reclamar medidas concretas frente a los crecientes episodios de violencia en las escuelas.

Según consta en la denuncia judicial, el episodio ocurrió el pasado 1 de junio cerca de las 11 de la mañana en el establecimiento ubicado sobre la calle Chacabuco, entre Belgrano y Maipú .

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, todo comenzó cuando uno de los estudiantes arrojó una silla dentro del salón de clases. Ante esa situación, el profesor de música Gastón Maximiliano Valdez , de 37 años , intervino para intentar calmar el conflicto, separar a los alumnos y reorganizar el aula.

Un video grabado por otro estudiante registró parte de la secuencia previa al ataque. En las imágenes se observa el momento en que el joven lanza una silla mientras el docente intenta recuperar el control de la situación.

Durante esas maniobras, al mover uno de los pupitres, Valdez golpeó accidentalmente un teléfono celular perteneciente al agresor. Según la investigación, inmediatamente después de que el celular cayera al piso, el alumno reaccionó violentamente y le propinó un golpe de puño en el rostro al profesor.

El impacto le provocó una fractura de mandíbula, una fractura de pómulo y una fractura de cráneo parietal izquierdo, lesiones que obligaron a su internación en el Sanatorio Tandil.

Debido a la gravedad de su estado de salud, el docente todavía no había podido prestar declaración testimonial ante la Justicia al momento de incorporarse las primeras actuaciones al expediente.

La investigación judicial y el repudio de la escuela

La denuncia fue presentada por Alberto Fabián Valdez, padre del docente agredido. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12 de Tandil, a cargo del fiscal Damián Borean, quien investiga el hecho bajo la figura de lesiones graves.

Los investigadores analizan el material audiovisual registrado dentro del aula y buscan reconstruir con precisión la secuencia completa de los acontecimientos.

Tras conocerse el ataque, las autoridades del Colegio San José difundieron un comunicado en el que expresaron su rechazo a lo sucedido y manifestaron su apoyo al docente.

“La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. ¡Gastón, estamos con vos! Violencia cero”, señalaron desde la institución.

El mensaje fue acompañado por numerosas expresiones de solidaridad de parte de familias, docentes y exalumnos.

Reclamo por medidas contra la violencia escolar

El caso generó una profunda preocupación en la ciudad y reactivó el debate sobre la seguridad y la convivencia dentro de los establecimientos educativos.

En ese contexto, más de mil personas participaron de una movilización realizada en la Plaza del Tanque, ubicada entre la avenida Santamarina y las calles Mitre, Sarmiento y 4 de Abril.

La convocatoria reunió a docentes, estudiantes, familias, sindicatos y representantes de distintos sectores de la comunidad educativa.

Durante la marcha se entregó un petitorio elaborado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ante la Jefatura Distrital de Educación.

Reclamos violencia escolar Reclamos contra la violencia escolar. Archivo

El documento expresó la “profunda preocupación ante la reiteración de hechos de violencia en escuelas públicas y privadas del distrito” y reclamó una intervención institucional inmediata frente a situaciones que involucren agresiones contra trabajadores de la educación.

Entre los pedidos se incluyeron la aplicación efectiva de las medidas de protección previstas en acuerdos paritarios y la creación de espacios de acompañamiento para las comunidades afectadas por estos episodios.

Propuestas para prevenir nuevos casos

El petitorio también solicitó la conformación de una Mesa Intersectorial Distrital integrada por organismos estatales y organizaciones sindicales con el objetivo de diseñar estrategias preventivas.

Además, se reclamó la incorporación de nuevos equipos de orientación escolar, la creación de cargos específicos para el seguimiento de situaciones complejas y una mayor difusión de los protocolos de actuación vigentes.

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con organismos de salud laboral para brindar asistencia a docentes y trabajadores afectados por hechos de violencia.

Fuentes vinculadas al sistema educativo señalaron que desde la Jefatura Distrital de Educación se anunció la conformación de una mesa de trabajo destinada a analizar de manera integral la problemática de la violencia escolar en Tandil.

La primera reunión de ese espacio está prevista para el próximo lunes y contará con la participación de autoridades educativas, sindicatos y otros actores vinculados a la comunidad educativa.

Mientras tanto, el profesor Gastón Valdez continúa recuperándose de las graves lesiones sufridas, en un caso que volvió a poner en discusión los límites de la violencia dentro de las escuelas y las herramientas necesarias para prevenirla.