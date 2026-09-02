Martín Llaryora anunció una nueva ley de Promoción Industrial con beneficios fiscales para pymes y empresas

La iniciativa contempla eximición de IIBB para pequeñas y medianas compañías del sector y otras eximiciones para las firmas que contraten trabajadores. Fue presentada en el marco del Día de la Industria.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , anunció que enviará a la Legislatura un nuevo proyecto de ley de Promoción Industrial , que contempla diversos beneficios fiscales para pymes industriales y compañías del sector, incluyendo eximición de IIBB y recompensas para las firmas que contraten trabajadores.

Llaryora dio a conocer la noticia al presidir un acto en la sede de la Unión Industrial de Córdoba (UICba) en el marco del Día de la Industria. "Qué mejor manera de celebrar el Día de la Industria con mejoras necesarias para acompañar a este importante sector productivo de Córdoba", dijo el mandatario.

El jefe provincial indicó que la nueva Ley de Promoción Industrial Unificada para ampliar el beneficio de Ingresos Brutos Cero con el objetivo que puedan acceder pymes industriales que $4.500 millones anuales, elevando el límite actual de $3.200 millones.

"Así, más empresas cordobesas tendrán mejores condiciones para invertir, ampliar su producción y sostener y generar empleo privado formal", afirmó.

A la vez, anticipó que simplificarán el acceso a los beneficios: "Las pymes que realicen una inversión en activos fijos equivalente o superior al 1,20% de la base imponible de Ingresos Brutos del ejercicio anterior podrán incorporarse mediante un trámite automático, más ágil y dinámico".

"Queremos menos burocracia y más herramientas para producir. El Estado tiene que acompañar a quienes arriesgan, invierten y generan trabajo, facilitando su crecimiento y no poniéndoles obstáculos", completó Llaryora.

Los anuncios fueron realizados en el marco del Día de la Industria.

La nueva ley establece además un Régimen General para proyectos de mayor impacto, con 10 años de exención del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. Paralelamente, señaló que durante un año se aplicará un subsidio equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nuevo trabajador incorporado.

"Los proyectos que se instalen en Parques Industriales o se radiquen en las zonas estratégicas del norte y sur-sur provincial podrán acceder a beneficios fiscales durante 15 años y a dos años de subsidio por cada nuevo puesto de trabajo", indicó.

La semana pasada, Llaryora se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El mediterráneo estuvo acompañado por Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), sus pares de la Región Centro.

Allí analizaron un esquema de alivio en las tarifas de las industrias mediante la modificación del esquema de Gran Usuario de las Distribuidoras (GUDI), un sistema que abarca a aquellas firmas que consuman una potencia mayor o igual a 300 Kw.

Críticas al Gobierno en el Día de la Industria

El acto central por el Día de la Industria estuvo a cargo de la Unión Industrial Argentina (UIA), que apuntó sus cañones contra la administración libertaria.

En un evento que tuvo muy escasa presencia de funcionarios del Gobierno nacional, Martín Rappallini, el titular de la entidad, pidió respeto para los que producen y alertó sobre la caída de la actividad y la destrucción de puestos de trabajo.

“Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, dijo el Rappallini, en una indirecta alusión al presidente Javier Milei, que en reiteradas ocasiones insultó a empresarios, y al ministro Luis Caputo, que trató de "tarados" a los que proponen políticas para favorecer a la industria.

En un contexto en el que algunos sectores del empresariado industrial piden elevar el tono, el titular de la UIA propuso “construir un puente” para atravesar la transición económica "de la estabilización hacia el crecimiento" y habló de la necesidad de contar con instrumentos que permitan sostener la actividad sin comprometer el orden macroeconómico. “La economía no puede medirse solamente por la inflación”, dijo Rappallini.

El acto por el Día de la Industria.

En ese sentido, dijo que ese puente implicaría "reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar la baja de la morosidad, generar la infraestructura necesaria para exportar y consolidar la modernización laboral".

Más duro fue Guillermo Moretti, número dos de la UIA, quien afirmó en referencia al Gobierno: "Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica".

"Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?", lanzó.