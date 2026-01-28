Intensa búsqueda de una joven argentina en Los Ángeles: hace una semana está desaparecida + Seguir en









Se llama Narela Barreto y fue vista por última vez el 21 de enero. Desde su entorno aseguran que tiene documentación y visa al día, pero que ninguna autoridad se comunicó con ellos.

Narela tiene 21 años y fue vista por última vez en California, Los Ángeles. @ayelen_priiii

Una joven argentina de 21 años es desesperadamente buscada en la ciudad de Los Ángeles, EEUU, tras una semana sin contacto. Su familia aseguró que tiene la documentación de viaje y su visa al día, en medio de la tensión tras dos muertos y nuevas detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las últimas semanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Narela Barreto, oriunda de Banfield, quien fue vista por última vez hacia fines de enero y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la última vez que se tuvo noticia de Narela fue el 21 de enero y desde ese día no volvió a comunicarse con su entorno, lo que incrementó la preocupación y motivó el inicio de la búsqueda.

Narela Barreto desapareció hace una semana y se desconoce su paradero narela barreto buscada Narela no volvió a comunicarse con su entorno desde el 21 de enero. La alerta fue difundida por un familiar de la joven a través de las redes sociales. "Ella es Narela Micaela Marquez Barreto. Está desaparecida desde el día 23/01/2026, fue vista por última en la ciudad de Los Angeles, Californa. Mi prima es argentina y no tenemos NADA de información sobre ella hace días", comenzó describiendo su prima Kiara Paz.

Además, aclaró que "toda una comunidad de familia y amigos espera noticias pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros", junto a una foto de la joven y teléfonos de contacto.

Embed - Priscila Ayelen on Instagram: "Te vamos a encontrar!! #losangelescalifornia #estadosunidos #extranjeroslatinos" View this post on Instagram Desde su entorno afirman que tiene todos los papeles en regla y la familiar pidió colaboración en todo lo que se pueda comunicándose a los teléfono indicados. "Tiene todos sus papeles y la visa", dijo una de sus amigas, Luján, citada por TN, mientras tanto ella y como un grupo de conocidos comenzaron a salir a pegar carteles por el barrio para tratar de encontrarla. Cómo opera el ICE, la policía migratoria de Donald Trump y por qué genera conflicto en EEUU El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) encabeza la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y ejecuta redadas masivas en barrios, escuelas y centros de trabajo, bajo el argumento de perseguir delincuentes peligrosos. Su accionar generó muertes, protestas y un fuerte debate legal en Estados Unidos. Las operaciones del ICE se multiplicaron en las últimas semanas y dejaron un saldo trágico. En Mineápolis, la muerte de la estadounidense Renee Nicole Good, abatida por un agente el 7 de enero, desató protestas masivas y el despliegue de unos 3.000 agentes federales. Días después, otro operativo terminó con un hombre muerto a tiros durante una redada. Videos difundidos en redes sociales muestran a varios agentes enmascarados rodeando a Alex Pretti, de 37 años, mientras les graba con su teléfono. Tras forcejear en el suelo, los oficiales le rociaron gas pimienta y, según el ICE, le retiraron una pistola semiautomática. Minutos después, uno de ellos abrió fuego con hasta nueve disparos.