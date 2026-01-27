Sydney Sweeney podría ir a la cárcel por vandalizar el cartel de Hollywood

La actriz de "Euphoria" y "La Asistenta" escaló de noche la estructura y colgó corpiños para promocionar su nueva marca de lencería.

Sydney Sweeney quedó en el centro de una fuerte polémica después protagonizar una intervención ilegal en uno de los símbolos más protegidos de Los Ángeles: el cartel de Hollywood .

La reconocida actriz escaló de noche la estructura ubicada en las colinas y colgó varios corpiños como parte de una acción promocional para el lanzamiento de su nueva marca de lencería. El gesto, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, no contaba con autorización y podría derivar en consecuencias legales que incluyen desde multas hasta una posible causa por vandalismo. A continuación, conocé los detalles.

La acción tuvo un objetivo claro: promocionar el lanzamiento de SYRN , la nueva firma de ropa interior impulsada por Sydney Sweeney. Según reconstruyeron medios estadounidenses, la actriz ascendió durante la noche al famoso cartel acompañada por un pequeño equipo de filmación.

Y en las imágenes, difundidas inicialmente por el portal TMZ , se la ve trepando la estructura metálica y colgando una serie de corpiños unidos como si fueran un tender de ropa.

La propia actriz compartió fragmentos del ascenso en su cuenta de Instagram , sin agregar texto explicativo, aunque etiquetó la cuenta oficial de su marca, que por ahora no tiene publicaciones visibles.

El proyecto empresarial comenzó a tomar forma a mediados de 2025 y, de acuerdo con versiones de la prensa, cuenta con el respaldo financiero de inversores de alto perfil, entre ellos Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez.

Si bien la producción tenía un permiso otorgado por FilmLA para grabar en las inmediaciones del cartel, ese aval sólo habilitaba la filmación a distancia. En ningún caso permitía tocar, escalar o intervenir la estructura, ni tampoco utilizar su imagen con fines comerciales, y ese punto es clave en el conflicto que ahora enfrenta la artista.

Embed - Sydney Sweeney on Instagram: "@syrn" View this post on Instagram

Qué medidas legales podría sufrir

El cartel de Hollywood es un emblema histórico con más de un siglo de antigüedad y está bajo la administración directa de la Cámara de Comercio de Hollywood, la misma organización que entrega y protege las estrellas del Paseo de la Fama.

En un comunicado, la entidad aclaró que no otorgó ningún permiso para la intervención realizada por Sydney Sweeney y su equipo. "No tuvimos conocimiento previo de ella”, señala el presidente y director ejecutivo Steve Nissen sobre la acción.

“La Cámara de Comercio de Hollywood es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de la imagen del letrero de Hollywood, por lo que cualquier persona que desee utilizar o acceder al mismo con fines comerciales debe obtener una licencia”, detalla.

Aunque los corpiños fueron retirados después de la filmación, varios quedaron dispersos en la zona, lo que refuerza.

Sydney Sweeney.webp

Por el momento, no se confirmó la apertura de una causa judicial ni una investigación policial formal. Sin embargo, la Cámara de Comercio informó que continúa analizando cómo se produjo el acceso y bajo qué supuesta autorización se llevó a cabo la intervención, sin descartar futuras acciones legales.

De esta manera, la actriz podría enfrentar distintas figuras contempladas por la legislación vigente, como allanamiento, uso indebido de un bien protegido o incluso vandalismo, en caso de que se considere que hubo daño o alteración del patrimonio.

Sydney Sweeney.webp

Quién es Sydney Sweeney

Sydney Bernice Sweeney nació el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington. Desde muy joven mostró interés por la actuación y, según contó en distintas entrevistas, convenció a sus padres de mudarse a Los Ángeles después de presentarles un plan de negocios detallando cómo desarrollaría su carrera artística.

Sus primeros años estuvieron marcados por pequeños papeles en series y películas, con apariciones en producciones como "Criminal Minds", "Grey’s Anatomy", "90210" y "Pretty Little Liars". Pero, el verdadero punto de inflexión llegó cuando fue elegida para interpretar a Cassie Howard en "Euphoria", la serie de HBO creada por Sam Levinson.

euphoria

También participó en "The White Lotus", "Sharp Objects" y protagonizó títulos como "Reality", "Anyone But You" y, la recién estrenada, "La asistenta". Su trabajo le valió nominaciones a premios Emmy y el reconocimiento como una de las actrices jóvenes más solicitadas de la industria..