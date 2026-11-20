Entre las compras y los gastos de fin de año, los jubilados esperan saber con cuánto dinero contarán durante diciembre.

Los pagos de ANSES cobran especial importancia en el último mes del año, cuando llegan los ingresos adicionales para jubilados y pensionados.

Con diciembre cada vez más cerca, los jubilados y pensionados vuelven a hacer cuentas para saber cuánto dinero tendrán disponible antes de las fiestas. Entre los gastos de fin de año y los aumentos de precios, la atención está puesta en los pagos de ANSES y en los ingresos adicionales que llegan durante el último mes de 2026.

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El nuevo esquema trae cambios para quienes cobran la jubilación mínima, aunque hay algunas diferencias importantes entre los montos que corresponden a cada beneficiario.

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,17% en diciembre de 2026 , correspondiente a la inflación de octubre. Si bien el INDEC informó una suba de precios del 2,2%, para calcular la movilidad se utiliza el porcentaje con dos decimales, lo que explica la pequeña diferencia.

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,17% en diciembre, de acuerdo con la inflación de octubre.

Esta actualización responde al Decreto 274/2024, que establece incrementos mensuales de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor, con dos meses de diferencia respecto del período de pago.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 en noviembre a $453.796,69 en diciembre . El incremento también alcanzará a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y otros haberes previsionales.

Aguinaldo de $226.898 y bono de $70.000: cómo queda conformado el ingreso mínimo

Diciembre es uno de los meses más esperados por los jubilados, ya que junto con el haber habitual se deposita la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Este pago equivale al 50% del haber mensual más alto del semestre, sin incluir bonos extraordinarios.

Para quienes perciben la mínima, el ingreso total previsto llegará a $750.695,03, siempre que se confirme la continuidad del refuerzo previsional.

El desglose de los importes es el siguiente:

haber jubilatorio: $453.796,69

medio aguinaldo: $226.898,34

bono extraordinario: $70.000

total bruto: $750.695,03

La suma corresponde al importe bruto, por lo que el dinero depositado será menor debido a los descuentos de obra social. El bono queda fuera de esas deducciones y tampoco se utiliza para calcular el aguinaldo. De confirmarse el refuerzo, los tres conceptos se acreditarán en la cuenta bancaria habitual del beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los jubilados recibirán la segunda cuota del aguinaldo junto con sus haberes habituales de diciembre. ANSES

Quiénes cobran el refuerzo extraordinario y cuáles son los topes vigentes

El bono de $70.000 está destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. El esquema también incluye a los beneficiarios de la PUAM, las PNC por invalidez o vejez y las madres de siete hijos o más que reciben una pensión.

Sin embargo, no todos los titulares cobran el mismo importe. Para diciembre, los valores previstos bajo el esquema vigente son los siguientes:

jubilados con la mínima: $70.000 de bono completo

titulares de la PUAM: $70.000 adicionales

beneficiarios de PNC: $70.000 de refuerzo

jubilados con haberes superiores a la mínima: monto proporcional hasta alcanzar el límite establecido

El tope de referencia será de $523.796,69, correspondiente a la suma de la jubilación mínima y el refuerzo completo, sin contar el aguinaldo.

Por ejemplo, una persona con un haber mensual de $490.000 recibiría un complemento de $33.796,69. En cambio, quienes superen el límite no accederían al beneficio.

El pago se determina considerando la suma de las prestaciones previsionales que recibe cada titular. El último decreto publicado hasta el 19 de noviembre confirmó el bono para ese mes, mientras que su continuidad en diciembre todavía requiere una nueva disposición oficial.