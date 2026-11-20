Se trata de Francesca Guadalupe Pérez Bousquet, que había sido vista última vez saliendo de su casa. Estuvo poco más de 24 horas desaparecida y ya se reencontró con su madre.

La adolescente de 13 años que era buscada en Belgrano desde ayer finalmente apareció este viernes . Se trata de Francesca Guadalupe Pérez Bousquet, quien volvió a su casa tras estar desaparecida por poco más de 24 horas, y ya está con su madre. La Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez , a cargo del fiscal José María Campagnoli , había solicitado hoy colaboración para dar con su paradero.

La búsqueda se inició a partir de la denuncia presentada ayer por sus familiares ante la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad . En la pesquisa también intervino personal de la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de esa fuerza.

La joven mide 1.60 metros, es de contextura robusta, tez blanca, tiene cabello castaño largo con mechas azules y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jogging negro, remera oscura y zapatillas blancas .

Francesca fue vista por última vez al salir de su casa cerca de las 9.47 am del jueves. Ante cualquier novedad, se solicita dar aviso a las líneas 911 de Emergencias o 102 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jogging negro, remera oscura y zapatillas blancas. Fiscales.gob

Juicio por la desaparición de Loan Peña: declaran nuevos testigos y crece la atención sobre las pruebas halladas en una camioneta

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retomará este miércoles el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño del que no se tienen noticias desde el 13 de junio de 2024, con la declaración de dos testigos que participaron en allanamientos realizados durante la investigación. La audiencia comenzó a las 8:30 y dará continuidad a una semana de testimonios vinculados con los operativos de búsqueda.

Para esta jornada fueron citados Marcelo Javier Quintana y el sargento Juan López, quienes intervinieron en distintas medidas judiciales desarrolladas en la localidad correntina de 9 de Julio después de la desaparición del menor.

El cronograma continuará el jueves con otros dos efectivos policiales que participaron en inspecciones aéreas mediante drones, una de las herramientas utilizadas durante los rastrillajes para intentar reconstruir qué ocurrió con Loan.

Las nuevas declaraciones se producirán después de una audiencia en la que distintos investigadores aportaron detalles sobre las pericias realizadas a la Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los imputados en la causa.