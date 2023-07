Envejecimiento inverso: un experto de Harvard sabe cómo evitar el deterioro físico

Sorprendentemente, David Sinclair no duerme más de seis horas al día ni hace ejercicio de manera constante. Sin embargo, el experto asegura tener diez años menos por la implementación de tres hábitos puntuales en su rutina diaria.

"Lo interesante es la rapidez con la que tu piel cambia. Mucha gente me pregunta qué he hecho últimamente para no tener arrugas", explica en diversas entrevistas el especialista.