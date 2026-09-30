Pablo Quirno defendió la intimación al Reino Unido por el petróleo en Malvinas

El canciller explicó que el plazo de dos semanas forma parte del procedimiento previo al arbitraje internacional. Además, confirmó que Argentina llevará por primera vez la controversia por las actividades hidrocarburíferas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El canciller explicó los pasos del reclamo argentino ante el Reino Unido.

El canciller Pablo Quirno defendió la intimación de la Argentina al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas y explicó los motivos por los que el Gobierno otorgó un plazo de dos semanas para que Londres responda. La medida está vinculada con el proyecto Sea Lion, impulsado en el área en disputa.

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En una entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que el Gobierno actuó por instrucción del presidente Javier Milei. “Con mucho entusiasmo, hemos tomado la instrucción del presidente”, expresó. Además, confirmó que la Argentina presentará por primera vez ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la controversia por las actividades hidrocarburíferas británicas.

Quirno sostuvo que el reclamo argentino se basa en herramientas jurídicas, diplomáticas y pacíficas. “Todas herramientas jurídicas, legales, diplomáticas y pacíficas” , señaló al describir la estrategia. Según explicó en A24, los recursos que se busca extraer en la Cuenca Malvinas se encuentran en un sector que Argentina considera parte de su plataforma continental.

Al fundamentar la oposición al avance de Sea Lion, el canciller remarcó que “no puede haber decisiones unilaterales como las que están sucediendo”. La intimación exige que Londres suspenda las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.

La iniciativa petrolera se desarrolla en el área que Argentina considera parte de su plataforma continental.

El funcionario explicó que el plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido responde a los pasos previstos antes de iniciar un arbitraje. “La parte procesal del llamado al arbitraje indica que se le tenga que dar a la otra parte la posibilidad de que frene” , afirmó.

De esta manera, la Argentina ofrece al Reino Unido la posibilidad de detener las operaciones antes de avanzar con el procedimiento correspondiente. Quirno remarcó que el período establecido no es arbitrario, sino que forma parte de la instancia previa al arbitraje internacional.

El reclamo argentino ante un tribunal internacional

Tribunal internacional: La Argentina llevará por primera vez la controversia hidrocarburífera ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Quirno también cuestionó la participación de las compañías vinculadas con la iniciativa y afirmó que “las empresas no solo están violando leyes nacionales sino tratados internacionales”. En paralelo, aseguró que la Argentina les ofrece la posibilidad de operar en el país.

El canciller sostuvo que el desarrollo petrolero en Malvinas puede derivar en conflictos legales y ratificó que el Gobierno recurrirá a mecanismos internacionales para plantear su posición.

Consultado por un encuentro realizado en Punta Arenas entre unas 40 empresas chilenas y firmas vinculadas con Malvinas, Quirno indicó que el Gobierno mantiene conversaciones con las autoridades de Chile. Señaló que el diálogo sobre el tema es intenso y mencionó el respaldo expresado por el presidente chileno, José Antonio Kast, al reclamo argentino de soberanía.

La estrategia de la Cancillería combina la intimación diplomática con la presentación del caso ante un tribunal internacional. Quirno insistió en que la explotación petrolera en Malvinas no debería avanzar mediante decisiones unilaterales y sostuvo que el plazo otorgado responde al procedimiento previo al arbitraje.