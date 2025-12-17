Encontraron muerto a otro soldado, esta vez en un cuartel de Corrientes: analizan si se trató de un suicidio + Seguir en









El cuerpo de Juan Pereira, con casi tres décadas de servicio en el Ejército, fue encontrado en la Guarnición de Monte Caseros. El caso se conoció horas después de la muerte de un joven soldado que prestaba funciones en la Quinta Presidencial de Olivos.

El hecho sucedió en Corrientes.

Un suboficial principal del Ejército Argentino fue hallado muerto este miércoles dentro de un cuartel ubicado en la provincia de Corrientes, en un hecho que volvió a encender las alertas dentro de la fuerza tras otro fallecimiento ocurrido horas antes en la Quinta Presidencial de Olivos.

Se trata de Juan Pereira, de cerca de 50 años y con más de 28 años de servicio, cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada en instalaciones de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a las autoridades y se activaron los protocolos correspondientes, con intervención de Gendarmería Nacional.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con intervención de la fiscalía de Monte Caseros. Si bien en un primer momento se manejó la hipótesis de un posible suicidio por ahorcamiento, el expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” y se aguarda el resultado de la autopsia para avanzar con precisiones.

En paralelo, el Ejército Argentino inició actuaciones administrativas internas y las autoridades militares locales se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación. A través de un comunicado, la fuerza expresó su pesar por el fallecimiento y manifestó su acompañamiento a los familiares y camaradas del suboficial.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, también se refirió al hecho y expresó sus condolencias. “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las Fuerzas Armadas”, señaló.

Antecedente reciente: muerte de un soldado en la Quinta de Olivos El caso se conoció pocas horas después de otro episodio ocurrido en el ámbito militar. Un joven soldado del Ejército fue hallado sin vida mientras cumplía tareas de seguridad en uno de los puestos internos de la Quinta Presidencial de Olivos. El militar fue identificado como Rodrigo Gómez, tenía 21 años, era oriundo de Misiones y pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Junto al cuerpo se encontró un fusil FAL, y de acuerdo con los primeros informes, habría muerto tras efectuarse un disparo en la cabeza. Tras ese hallazgo, se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal, que intervino junto a personal de Seguridad Presidencial. La autopsia fue ordenada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

