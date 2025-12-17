Cambio de tendencia: 9 de cada 10 jubilados quieren decidir dónde cobrar sus haberes

Incluso, el 63% aseguró que estaría dispuesto a percibir sus ingresos a través de una billetera virtual.

El 63% de los jubilados aseguró que estaría dispuesto a percibir sus ingresos a través de una billetera virtual.

Nueve de cada diez jubilados consideran que deberían poder elegir libremente dónde cobrar sus haberes y el 63% aseguró que estaría dispuesto a percibir sus ingresos a través de una billetera virtual . Los datos revelados a partir de un nuevo estudio de Taquion Group muestran que hay una demanda de mayor autonomía en los hábitos financieros.

Un dato sorpresivo fue el uso de las herramientas tecnológicas de los adultos mayores. El estudio no confirma la idea de que sean una barrera significativa para este segmento etario. De hecho, 9 de cada 10 encuestados afirma que se sienten cómodos usando alternativas digitales.

El 79% de los jubilados considera que las billeteras virtuales son fáciles de usar y el 72% destaca su seguridad .

En paralelo, el informe señala un marcado alejamiento de las sucursales físicas . El 43% de los encuestados asegura no recordar la última vez que ingresó a un banco , lo que refleja la creciente resolución de operaciones financieras a través de canales digitales.

Finalmente, solo el 32% de los jubilados continúa retirando dinero por ventanilla. La gran mayoría de la gente dentro de esta franja etaria prefiere recurrir a modalidades más ágiles y de mayor disponibilidad como los pagos digitales para sus compras prácticas.

Este escenario consolidan a las billeteras virtuales como alternativa para percibir los haberes jubilatorios y pensiones. El sector ya se mostró abierto a poder elegir estas nuevas modalidades de cobro.

Taquion Group-Informe-Jubilaciones-Nov2025[1]

Los bancos rechazan la posibilidad de que las jubilaciones se cobren a través de billeteras virtuales

Las principales cámaras del sistema financiero salieron a manifestar su rechazo frente a la posibilidad de que los salarios, jubilaciones y asignaciones puedan acreditarse a través de billeteras virtuales, una alternativa contemplada en la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Las entidades nucleadas en ADEBA, ABA y ABAPPRA defendieron el esquema actual de pago a través de bancos regulados y supervisados, al que calificaron como “una de las políticas públicas más sólidas de las últimas décadas”. Según afirmaron, este modelo “probó su solidez incluso en los momentos de mayor inestabilidad económica”.