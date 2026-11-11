Así fue el recuerdo de León XIV a Francisco en su última misa en Argentina

En su última misa en el país, frente a la Basílica de Luján, el Papa evocó la devoción de su antecesor por la “Patroncita morena”. Ahora, León viajará a Perú, la última escala en su viaje por Sudamérica.

En la casa de la Virgen de Luján , ante la imagen que Jorge Bergoglio veneró toda su vida, León XIV se despidió de la Argentina con una homilía en la que mezcló la memoria y el agradecimiento . En la misma, hubo espacio para el recuerdo de Francisco y un mensaje de esperanza para un país que, según describió, “ abre sus puertas a todos ”, donde siempre hay lugar en la mesa para el que llega y tiempo para conversar “entre mate y mate”.

El sentido de recuerdo de Francisco se enmarca en la última misa de León XIV en su visita al país. Luego de presentarse en la cárcel de Devoto, el Papa llegó minutos antes de las 10 para celebrar el encuentro sobre la plaza Manuel Belgrano , frente a la Basílica dedicada a Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia marca el cierre de una estadía que había empezado el domingo 8, cuando llegó desde Uruguay, y que pasó por Buenos Aires y Córdoba. Con ella terminó la primera visita de un pontífice al país en 39 años. De Luján, León XIV seguirá viaje a Perú, donde vivió durante 20 años.

Ante más de tres millones y medio de personas, según las primeras estimaciones, León XIV reservó un lugar de su homilía para una mención que era inevitable, tanto por el vínculo de los argentinos con Bergoglio como por la propia historia de Prevost: el recuerdo de Francisco.

"Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón ”, dijo León XIV. La devolvió aplausos apenas escuchó el nombre del argentino.

En sus palabras, León XIV presentó la devoción mariana de su antecesor como una enseñanza que todavía sigue vigente. “Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre”, afirmó. Se refería a la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, donde el propio León XIV fue a rezar ante la tumba de Francisco dos días después de su elección.

Su recuerdo también evocó una costumbre del argentino: “De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: ‘Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide’”.

El mensaje de León XIV para la Argentina

Más allá de las palabras para Francisco, León XIV también hizo un breve balance de sus días en el país. “Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas, en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”, sostuvo.

En su mensaje, se apoyó en una lectura del profeta Isaías para describir el mapa del país y sus riquezas: “La lectura del profeta Isaías que hemos escuchado nos invita a imaginar distintos tipos de terreno: el desierto, la estepa y el monte, todos llamados a florecer y a cantar de júbilo al contemplar la gloria de Dios”, explicó. Y siguió: “Pensemos también hoy en este hermoso país, en la variada geografía con la que el Creador del universo ha embellecido la tierra argentina: extensas pampas y caudalosos ríos, numerosas sierras y cadenas montañosas, verdes mesetas y amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y vastos desiertos. Toda la tierra del fin del mundo, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”.

“Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate, una mano tendida para el que lo necesita”, concluyó.