Dos barcos militares de Japón llegaron a la Argentina: cómo y cuándo verlos







Se trata de los buques Kashima y Shimkazed. Se ofrecerán recorridos gratuitos en las embarcaciones.

Los buques Kashima y Shimkazed podrán ser vistos este martes. Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón

Una flotilla japonesa que recorre el mundo en un viaje de instrucción anual, arribó a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de los buques Kashima y Shimakaze que amarraron en el Apostadero Naval de Dársena Norte y abrieron sus puertas al público el pasado 17 de agosto. Este martes, desde las 9:30 a las 14:30, será la última posibilidad de visitarlos durante su estadía en Argentina.

La llegada de los buques japoneses se inscribe en una tradición de cooperación bilateral que se remonta 127 años atrás. Ambos navíos pertenecen al escuadrón de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón.

Las embarcaciones japonesas en Argentina La flotilla japonesa que realiza su viaje de instrucción anual llegó a Buenos Aires como parte de una travesía de 153 días en los que recorrerá 11 puertos en 7 países de América y Japón. La misión, encabezada por el contraalmirante Hiroshi Watanabe, Comandante del Escuadrón de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, marca la 75ª edición de un programa iniciado en 1957, cuyo objetivo es formar a los futuros oficiales navales y fortalecer los lazos diplomáticos con los países que reciben a las embarcaciones.

Desde el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina señalaron que el viaje tiene como propósito “formar a los oficiales recién egresados de la Escuela de Candidatos a Oficiales a través de experiencias prácticas de navegación y ejercicios conjuntos que promueven su desarrollo profesional y una visión internacional”. La tripulación que arribó a nuestro país está conformada por un total de 570 personas.

Buques japón 1 La tripulación que arribó a nuestro país está conformada por un total de 570 personas. La organización de las actividades de los navíos en la Ciudad contó con la participación conjunta del Escuadrón de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, la Asociación Japonesa en la Argentina, el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina y la Fundación Cultural Argentino Japonesa del Jardín Japonés, entre otros actores.

Las actividades de la flota japonesa en Argentina Los buques abrieron sus cubiertas al público el pasado domingo, en la primera de dos jornadas únicas en las que se realizarán actividades. Este martes, el horario de visita será de de 9.30 a 14.30. Durante el fin de semana, los marinos japoneses ofrecieron demostraciones en el Jardín Japonés de Palermo, donde el público fue testigo de distintas actividades, como exhibiciones de judo, kendo e iaid, la disciplina asociada al manejo de la katana. Además, la Banda Sinfónica de la flotilla brindó un concierto en la Isla Grande del jardín. En detalle, la travesía de las embarcaciones japonesas contempla escalas en puertos emblemáticos como Pearl Harbor (Estados Unidos), Acapulco (México), Callao (Perú), Valparaíso (Chile), Buenos Aires, Santos y Fortaleza (Brasil), así como Jacksonville y San Diego (Estados Unidos). En total, de los 153 días que durará en total el viaje, 107 se desarrollan en alta mar y 46 en diferentes puertos.