Estos son los requisitos que debés cumplir si hacés la VTV en un taller mecánico

Conocé cuáles son las especificaciones que se controlan en tu auto tras la desregulación de la verificación técnica vehicular.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) atraviesa una nueva etapa, a partir de los cambios impulsados por el Gobierno nacional. La modificación más importante del sistema permite que la revisión obligatoria ya no quede limitada a las plantas verificadoras tradicionales , sino que también pueda realizarse en talleres mecánicos, concesionarias e importadores que obtengan la autorización correspondiente.

La medida busca ampliar la cantidad de prestadores disponibles para los conductores y generar una mayor oferta de establecimientos habilitados para llevar adelante el control técnico de los vehículos. A pesar de esta apertura, las exigencias para otorgar la oblea continúan sujetas a una serie de condiciones, definidas por las autoridades.

La nueva normativa establece un procedimiento específico para que los comercios interesados puedan incorporarse al sistema . Cada establecimiento deberá cumplir requisitos vinculados con infraestructura, equipamiento y funcionamiento antes de recibir la habilitación oficial.

La incorporación de nuevos actores al esquema de inspección apunta a modificar el funcionamiento del sistema vigente . Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la iniciativa procura reemplazar un modelo considerado cerrado por otro con más alternativas para los usuarios.

La reforma introduce modificaciones tanto en los lugares donde puede realizarse la revisión como en los plazos de vigencia del trámite. La principal novedad permite que talleres mecánicos independientes, concesionarias oficiales, importadores de vehículos y centros especializados participen del sistema de inspección técnica, siempre que cuenten con la autorización correspondiente.

El nuevo esquema contempla la conformación de un registro oficial de establecimientos habilitados. Ese padrón tendrá acceso público y permitirá que los conductores consulten cuáles son los lugares autorizados para efectuar el trámite.

Los usuarios podrán elegir libremente dónde realizar la revisión técnica. La única condición será acudir a un comercio que figure dentro del listado oficial. La normativa también modifica los períodos obligatorios de inspección para los vehículos particulares:

de uso privado deberán realizar la primera revisión técnica a los cinco años desde la fecha de patentamiento original

con hasta diez años de antigüedad tendrán que renovar la verificación cada 24 meses

si superan una década de antigüedad deberán cumplir el control técnico una vez por año

transporte de cargas y pasajeros deberán realizar la primera inspección dentro de los primeros doce meses posteriores al patentamiento

unidades comerciales deberán renovar el certificado de manera anual después de la primera revisión obligatoria

VTV

Guía para hacer la VTV en un taller mecánico

La habilitación de talleres privados no implica una autorización automática para realizar verificaciones técnicas. Cada establecimiento deberá atravesar un procedimiento específico de inscripción y control. El trámite se desarrolla mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.

Los comercios interesados deberán presentar una declaración jurada para acreditar que cumplen con las condiciones requeridas para operar como Talleres de Revisión Técnica (TRT). La documentación presentada tendrá que validar aspectos vinculados con la infraestructura y la capacidad operativa del establecimiento. El sistema de inscripción se realizará completamente de forma digital. Esa modalidad permitirá centralizar la información y agilizar el proceso de evaluación de los postulantes.

Para el conductor no habrá grandes cambios, ya que la forma de gestionar la Verificación Técnica Vehicular sería la misma y depende de la jurisdicción donde esté radicado el vehículo. La atención para efectuar la inspección técnica se realiza con turno previo, salvo situaciones excepcionales vinculadas con el robo o extravío de documentación, casos en los que será necesario presentarse en la planta verificadora con la denuncia policial correspondiente.

Los conductores deberán contar con la documentación obligatoria al momento de concurrir a la revisión:

cédula verde o cédula azul

título de propiedad del vehículo, en caso de realizar la verificación por primera vez

documento nacional de identidad

licencia de conducir vigente

comprobante del seguro automotor al día

Los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad que cumplan determinadas condiciones podrán acceder a la exención del pago de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires. La gestión deberá realizarse mediante los canales habilitados por las autoridades porteñas, antes de solicitar el turno para la inspección.