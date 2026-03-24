Eudeba lanzó una nueva temporada de "Diálogos en el depósito" con referentes de memoria y justicia Por Paraná Sendrós + Seguir en









El ciclo de conversaciones entre figuras destacadas comenzó su tercera edición con Ricardo Gil Lavedra y Sergio Torres. Las charlas se graban en el depósito de la editorial de la UBA y luego se difunden por YouTube y plataformas de podcast.

Sergio Torres y Ricardo Gil Lavedra.

Eudeba, histórica editorial de la Universidad Nacional de Buenos Aires, no solo publica libros valiosos a bajo precio. En su depósito también se graban charlas de gente notable que después se difunden por YouTube. Eso se llama, precisamente, “Diálogos en el depósito” y consiste en reunir cada lunes a dos figuras distintas de peso en determinado campo, para que conversen entre ellas libremente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este lunes 23 comenzó la tercera temporada, y, como corresponde al momento, los invitados fueron los doctores Ricardo Gil Lavedra y Sergio Torres, nombres respectivamente vinculados al Juicio a las Juntas y la Megacausa Esma. Conviene recordarlo, la investigación judicial conducida por el doctor Torres duró 16 años, desde 2003 hasta 2019, y permitió llevar al banquillo y condenar a cadena perpetua a los mayores criminales de la Esma. Detalles de ese trabajo pueden leerse en el libro de Torres y la doctora Cecilia Brizzio “Esma. La investigación judicial”. El intercambio de experiencias y conclusiones entre ambos letrados ya puede verse en YouTube (canal Eudeba) y escucharse en formato podcast en Spotify.

Embed - Diálogos en el Depósito | Del Juicio a las Juntas a la Megacausa ESMA El próximo lunes Marina Franco, historiadora, y Luciana Messina, antropóloga, conversarán sobre los usos actuales de la memoria histórica. Ediciones siguientes estarán dedicadas al legado de Beatriz Sarlo, el cine de Lucrecia Martel, las distintas perspectivas del desarrollo económico, los liderazgos políticos en el presente, los usos de la Inteligencia Artificial, el “Martin Fierro” como relato fundacional, etc.

En temporadas anteriores las charlas versaron sobre la UBA en el retorno a la democracia, la figura de Boris Spivacow, creador de Eudeba y del Centro Editor de América Latina, y también sobre las vanguardias estéticas en Argentina, Jacques Derrida, universidad y discapacidad, cambio climático, cine argentino (memorable encuentro de la productora Lita Stantic con el maestro Martínez Suárez), etc.

Producción, Débora Kantor. Realización, Ernesto Samandjian. Música, Francisco de Sagastizabal.