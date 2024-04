Evadieron un control de la Policía y se estrellaron contra el frente de una casa

"¿Qué se piensan muchachos, que somos un cuerpo de tránsito nosotros? Somos la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de nosotros no van a escapar", exclamó uno de los efectivos.

Al evadirlo, la Policía comenzó a perseguirlos y metros más adelante uno de los móviles se les cruzó. Eso provocó que la moto se suba a la vereda e impacte contra el portón del garaje de la casa.

En el video se escucha que uno de los agentes les grita "fin del juego, muchachos. Fin del juego" mientras los detienen.

Allí uno de los jóvenes expresa que se había lastimado producto del choque: "Me reventé".

Durante el operativo se comprobó que los dos chicos de 19 años no tenían antecedentes y que tampoco eran delincuentes si no que habían evadido el control policial porque no tenían los documentos de la moto en regla.

"La motocicleta fue secuestrada como parte del procedimiento policial y no presenta graves daños", detallaron y señalaron que solo les incluyeron una multa.