Evadió un control vehicular, escapó por Panamericana y terminó detenido en Saavedra + Agregar ámbito en









El conductor de un Fiat Siena desobedeció una orden de la Patrulla Municipal en La Horqueta y huyó hasta la Ciudad de Buenos Aires, donde intentó escapar a pie. Un operativo conjunto con la Policía de la Ciudad permitió detenerlo y comprobar que circulaba con la licencia vencida y sin seguro obligatorio.

Un conductor fue detenido en el barrio porteño de Saavedra después de escapar de un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de San Isidro en La Horqueta.

Un control vehicular de rutina en San Isidro terminó en una persecución que se extendió hasta la Ciudad de Buenos Aires, donde un hombre fue detenido después de intentar escapar de los agentes municipales. El conductor de un Fiat Siena desobedeció una orden de detenerse en el barrio de La Horqueta, tomó la autopista Panamericana y continuó su fuga hasta Saavedra, donde abandonó el automóvil e intentó esconderse entre los pasillos del barrio Mitre.

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El episodio comenzó en la intersección de Camino Morón y Carlos Tejedor, donde efectivos de la Patrulla Municipal realizaban un operativo de seguridad. Cuando los agentes intentaron identificar al conductor y le indicaron que detuviera la marcha, el hombre aceleró y escapó a toda velocidad por la calle Uruguay, para luego incorporarse a la Panamericana en dirección a la Capital Federal.

La persecución continuó hasta el barrio Mitre, en Saavedra. Allí, el automovilista decidió abandonar el Fiat Siena y seguir la fuga a pie, aprovechando los pasillos de la zona para intentar perder de vista a los efectivos que lo seguían. Sin embargo, la coordinación entre la Patrulla Municipal de San Isidro y la Policía de la Ciudad permitió desplegar un operativo cerrojo, localizarlo y finalmente aprehenderlo.

Conducía con la licencia vencida y sin seguro obligatorio Una vez detenido, los agentes comprobaron que el hombre circulaba con la licencia de conducir vencida y que el vehículo no contaba con el seguro obligatorio vigente. Hasta el momento, no se informaron otros requerimientos judiciales sobre el automóvil ni sobre su conductor.

La fiscal de turno, Castronuovo, dispuso su aprehensión y posterior traslado a la Comisaría 9.ª de San Isidro, donde quedó a disposición de la Justicia.

El automóvil, por su parte, debió ser retirado mediante una grúa municipal. Según informó el Municipio, el conductor manifestó que había perdido las llaves durante la fuga, por lo que no fue posible trasladarlo por sus propios medios. El procedimiento requirió la intervención coordinada de fuerzas de seguridad de dos jurisdicciones, ya que comenzó en territorio bonaerense y finalizó en la Ciudad de Buenos Aires. San Isidro intensifica los controles de seguridad: 194 detenidos en un mes Desde el Municipio señalaron que los operativos de control vehicular e identificación de personas se desarrollan diariamente en distintos puntos del partido, con la participación de la Patrulla Municipal y la Policía de la provincia de Buenos Aires, además de la coordinación con fuerzas de seguridad de distritos vecinos. Los procedimientos tienen como objetivo detectar vehículos y motocicletas con requerimientos judiciales, identificar personas sobre las que pesen pedidos de captura y prevenir hechos delictivos. Según las estadísticas difundidas por el gobierno local, durante el último mes se realizaron 3.100 operativos de seguridad, en los que fueron identificadas 1.019 personas y se registraron 194 detenciones. Además, los agentes controlaron 518 automóviles y motocicletas. El caso del Fiat Siena se suma a los procedimientos que requieren seguimiento entre distintos municipios y jurisdicciones. En esta oportunidad, la intervención conjunta permitió detener al conductor después de una fuga que comenzó en La Horqueta, atravesó la Panamericana y terminó en el barrio porteño de Saavedra.

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