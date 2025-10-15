ANMAT prohibió una famosa marca de aceite de oliva tras descubrirse que era falso

El organismo retiró del mercado un aceite muy vendido al comprobar que no era de oliva, sino una mezcla adulterada con otro producto.

El organismo detectó que una empresa vendía un aceite de oliva, que realmente solo tenía extracto de soja.

La ANMAT lanzó una comunicado sobre la prohibición y retiro de una popular marca de aceite de oliva que se vendía en supermercados, almacenes y plataformas digitales. Los análisis de laboratorio determinaron que el producto no era aceite de oliva genuino, sino una mezcla adulterada con aceite de soja.

La decisión se tomó tras detectar que el producto carecía de registro sanitario, etiquetado legal y trazabilidad , condiciones básicas que exige el Código Alimentario Argentino (CAA) para su comercialización. El organismo aseguró que la medida busca proteger la salud de los consumidores y prevenir posibles engaños en el mercado.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el control de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. En los últimos años, se multiplicaron los informes sobre productos que se presentan como “extra vírgenes” o “artesanales”, pero que en realidad no cumplen con las normas de calidad ni con la composición declarada.

La investigación oficial apuntó a un producto identificado como “Aceite de oliva marca Desarrollo de Alimentos Naturales S.R.L.” , que se distribuía en botellas plásticas de un litro y se promocionaba como extra virgen. Sin embargo, las pericias confirmaron que su composición química no se correspondía con la de un aceite de oliva auténtico .

Según detalló ANMAT, el producto no contaba con número de registro del establecimiento (RNE) ni del producto alimenticio (RNPA), dos requisitos fundamentales para cualquier alimento de venta masiva. Además, presentaba un etiquetado irregular, sin los datos obligatorios de procedencia ni los valores nutricionales establecidos por ley.

La medida ya fue comunicada a las principales cadenas de supermercados y plataformas de venta online, que iniciaron el retiro inmediato de los lotes afectados. En paralelo, se notificó a las autoridades sanitarias provinciales para reforzar la fiscalización en puntos de venta y depósitos.

Aceite de oliva marca Desarrollo de Alimentos Naturales S.R.L. Facebook Dirección de CAZMA de Chivilcoy

Por qué ANMAT prohíbe este aceite de oliva

El organismo explicó que la decisión se ampara en el artículo 525 del Código Alimentario Argentino, que regula las características químicas y organolépticas del aceite de oliva. Las muestras analizadas evidenciaron una proporción significativa de aceite de soja, lo que configura un caso de adulteración y falsificación alimentaria.

Este tipo de fraude no solo engaña al consumidor, sino que también puede representar riesgos para personas con alergias o intolerancias alimentarias. Aunque hasta el momento no se reportaron cuadros de intoxicación, la ANMAT subrayó que la prohibición es preventiva y tiene como objetivo proteger la salud pública.

Si bien la empresa implicada no difundió un comunicado oficial, trascendió que colaboró con el retiro de los productos y suspendió temporalmente la producción mientras avanza la investigación. Resta determinar si existió intención de engaño comercial o errores graves en el proceso de elaboración.

Desde el organismo recomendaron revisar cuidadosamente las etiquetas antes de comprar: los consumidores deben verificar la presencia del número de registro y la denominación de origen. En caso de detectar irregularidades, se puede hacer una denuncia a través de la web oficial de ANMAT.