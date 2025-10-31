Tres narcos brasileños fueron capturados en Misiones: investigan si pertenecen al Comando Vermelho







Los sospechosos ingresaron al país por un paso ilegal cercano a Alba Posse y fueron capturados por agentes encubiertos de la Policía provincial. Las autoridades investigan si escapaban de Brasil tras el golpe al grupo criminal durante el “Operativo Contención”.

Según informó la Policía de Misiones, los arrestos se produjeron durante un operativo de la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera.

Tres ciudadanos brasileños, presuntamente vinculados al Comando Vermelho, fueron detenidos este viernes en la provincia de Misiones luego de ingresar al país por un paso fronterizo clandestino ubicado cerca de la localidad de Alba Posse.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informó la Policía de Misiones, los arrestos se produjeron durante un operativo de la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera, dependiente de la Jefatura provincial. Dos de los detenidos tienen antecedentes por narcotráfico, mientras que el tercero fue procesado anteriormente por lesiones.

Los sospechosos fueron identificados como Edneir Carlos (25 años), Luis Eduardo (23) y un hombre de apellido Jackson (35), todos con residencia en Río das Ostras, estado de Río de Janeiro. Ninguno de ellos pudo acreditar los motivos de su ingreso ni justificar su permanencia en territorio argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1984374566593184189?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1984374566593184189%7Ctwgr%5E1c2a1576e7c0a8a0a4d70f84188b0d3c974ba345%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Fdetuvieron-tres-narcos-brasilenos-que-entraron-al-pais-un-paso-clandestino-misiones-n219447&partner=&hide_thread=false Detienen en Misiones a 3 narcos brasileños que habían llegado desde Río de Janeiro



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/7O4ybmfH2d — C5N (@C5N) October 31, 2025 Las fuerzas provinciales mantienen comunicación constante con las policías de Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, con el objetivo de confirmar si los detenidos forman parte del Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas del país vecino.

Los tres brasileños permanecerán detenidos “Hasta tanto se reciba información oficial del Brasil, los tres hombres permanecerán detenidos bajo un estricto dispositivo de seguridad y a disposición de la autoridad judicial”, señaló la Policía de Misiones en un comunicado.

Las autoridades manejan la hipótesis de que los tres brasileños huían de su país tras el ‘Operativo Contención’, un amplio despliegue de fuerzas en Río de Janeiro que dejó al menos 120 muertos y representó un duro golpe territorial y logístico al Comando Vermelho. Cabe recordar que, días atrás, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había ordenado reforzar los controles en todos los pasos fronterizos del país ante la posibilidad de que integrantes de organizaciones narco brasileñas intentaran ingresar a la Argentina.

Temas Brasil

Misiones