Se trata de Soledad Andreani. Está acusada de encubrimiento. Es la tercer detención en la causa.

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del auto donde se sospecha trasladaron el cuerpo.

La investigación sobre el femicidio de Agostina Vega sigue avanzando y este lunes hubo una novedad importante. Detuvieron a Soledad Andreani , quién le prestó un ford ka a su expareja Claudio Barreleir, principal sospechoso del crimen. En ese auto trasladó baldes y bolsas donde, se sospecha, se trasladaron los restos de la joven de 14 años. La mujer está acusada de encubrimiento.

Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Gabriel Barrelier , imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta, de 47 años, acusado también por encubrimiento.

Andreani fue trasladada bajo un fuerte operativo encabezado por la Policía de Córdoba a la Jefatura de Policía provincial. En paralelo, el abogado Carlos Nayi, representante de los abuelos de la víctima, confirmó que se detectaron "dos ADN debajo de las uñas" de la adolescente, un dato que podría resultar clave para determinar si hubo más personas involucradas en el crimen.

Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Gabriel Barrelier , imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta, de 47 años.

Antes de ser detenida, Andreani había intentado despegarse públicamente de la causa. " Siempre me usó ", aseguró al referirse a Barrelier, y sostuvo que desconocía por completo lo ocurrido.

Según relató, el acusado le pidió el vehículo en varias oportunidades con la excusa de llevar ropa a un familiar y ella terminó accediendo pese a tener una "fea sensación". Además, afirmó que cuando volvió a utilizar el Ford Ka no encontró nada extraño en su interior, salvo olor a cigarrillo.

Sin embargo, tanto la querella que representa al padre de Agostina como la de sus abuelos venían reclamando su imputación. Nayi sostiene que Andreani habría aportado "logística" para el traslado del cuerpo y puso el foco en el posterior lavado del vehículo, que fue secuestrado y sometido a peritajes.

Por su parte, Fernanda Alaniz, abogada del padre de la adolescente, aseguró que durante un encuentro entre Gabriel Vega y Barrelier frente a la vivienda de Andreani, la mujer intervenía para "reconducir la conversación" cuando el principal acusado "se desordenaba" en sus respuestas.

Allanamientos y nuevas medidas

En las últimas horas, el fiscal Raúl Garzón ordenó allanamientos tanto en el lugar donde el hijo de Andreani llevó el auto a lavar, ubicado en barrio Yofre, como en Wachitas Bar, establecimiento donde la mujer se desempeñaba como "productora", según exhibía en sus redes sociales. El local fue clausurado por la Municipalidad de Córdoba por no contar con las habilitaciones correspondientes.

La investigación continúa avanzando mientras los peritajes buscan reconstruir con precisión cómo fue el traslado del cuerpo y si existieron otras personas que colaboraron con el principal acusado.