Femicidio de Agostina Vega: los tres acusados prestan declaración indagatoria

En un nuevo avance por la investigación del femicidio de Agostina Vega (14) , la adolescente encontrada descuartizada en Córdoba , este martes los tres acusados de la causa prestarán declaración indagatoria. Se trata de Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes hablarán ante el fiscal Raúl Garzón .

Fuentes del caso informaron que los tres acusados y sus respectivos defensores concurrirán a los Tribunales provinciales , a fin de dar explicaciones por sus presuntas participaciones en el crimen de la menor, indicó la agencia NA.

Barrelier se encuentra imputado como el presunto autor material del delito de homicidio agravado por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio) , mientras que Fassetta y Andreani están señalados por encubrimiento.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia Instituto.

Los investigadores sospechan que el acusado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto con Agostina y su madre, Melisa Heredia. Para la fiscalía cada uno cumplió un rol y Barrelier no pudo estar solo.

Por su lado, Andreani, expareja de Barrelier, es apuntada por prestarle su auto Ford Ka negro con el que el hombre trasladó el cuerpo de Agostina hasta el descampado, el cual lavó luego de que se lo haya devuelto. Asimismo, aparecieron videos en los que se los ve juntos después del femicidio.

Femicidio de Agostina Vega: el audio que complicar a Claudio Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba sumó un nuevo elemento que podría complicar aún más al acusado del crimen, Claudio Barrelier. Se trata de un audio de la mamá de la víctima, Melisa Heredia, que desarmaría la estrategia de la defensa del hombre de 33 años.

En las últimas horas se conoció un mensaje de audio enviado por Heredia hacia un contacto de ella, en los momentos inmediatamente posteriores a que se perdiera el rastro de la menor. “No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, sostuvo la mujer con desesperación. Acto seguido, aportó un dato que direcciona la responsabilidad hacia el sospechoso: “Y ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente es él”.