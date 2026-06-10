Femicidio de Agostina Vega: realizaron nuevas pericias en la casa de Claudio Barrelier

La Justicia volvió a intervenir en la vivienda del acusado por el crimen de la adolescente de 14 años. El operativo estuvo orientado a la búsqueda de muestras genéticas y se produjo mientras avanza la investigación sobre el femicidio.

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, se realizó este miércoles un nuevo procedimiento en la vivienda de Claudio Barrelier , señalado como el principal acusado del crimen. Los peritos trabajaron durante casi tres horas en busca de elementos que puedan aportar pruebas a la causa.

El allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada sobre Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico , donde intervino personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) junto a efectivos de Investigaciones.

Los agentes ingresaron con equipamiento especial y mamelucos de protección para realizar pericias en distintos sectores de la propiedad. Según los investigadores, las tareas estuvieron centradas en la búsqueda de muestras genéticas que permitan profundizar el análisis de lo ocurrido.

El procedimiento no se limitó a la planta baja de la vivienda, lugar donde los investigadores sospechan que Barrelier habría asesinado a la adolescente. También se realizaron trabajos en la planta alta, donde residía una pareja amiga del acusado.

Barrelier permanece detenido desde el 26 de mayo e imputado por el delito de femicidio . En los últimos días, además, la causa avanzó con nuevas detenciones.

Por un lado fue arrestado Osvaldo Fassetta, amigo del acusado y conviviente en el domicilio al momento del crimen, quien quedó imputado por encubrimiento agravado. Por otro, la Justicia también ordenó la detención de Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que, según la hipótesis de la fiscalía, fue utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de Agostina en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Mientras continúan las medidas de prueba, la fiscalía espera avanzar con las declaraciones indagatorias de los tres detenidos y profundizar las pericias sobre la vivienda que aparece como uno de los escenarios centrales de la investigación.

Barrelier y Soledad La Justicia ordenó la detención de Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que fue utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de Agostina en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Quién es Soledad Andreani

La mujer de 43 años, conocida como “La Gringa”, mantuvo una relación sentimental con Claudio Barrelier y actualmente permanece detenida bajo la imputación de encubrimiento agravado.

Su arresto se produjo dos semanas después del femicidio y la convirtió en la tercera persona detenida dentro de la causa.

La investigación determinó que Andreani era la titular del Ford Ka negro que Barrelier habría utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima luego del asesinato. Posteriormente, el vehículo fue secuestrado por la Justicia y se comprobó que había sido lavado después de ser utilizado.

Antes de quedar detenida, la mujer aseguró públicamente que hacía poco tiempo se había distanciado de Barrelier y que desconocía por completo lo ocurrido.

“Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses, pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, afirmó en declaraciones realizadas cuando todavía no se habían difundido las imágenes que hoy forman parte de la investigación.