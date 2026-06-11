Ricardo Darín reflexionó sobre el femicidio de Agostina Vega: "¿Qué ocurre con los hombres?" + Agregar ámbito en









El actor conversó en el marco de una entrevista en la televisión española sobre el caso que sacudió a la sociedad argentina y sobre el presente del país.

El reconocido actor habló sobre el caso de Agostina Vega.

Ricardo Darín se refirió al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba, y habló de la “línea de energúmenos” que dejó en libertad a Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen.

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El actor conversó en el marco de una entrevista en la televisión española, donde apuntó: “La situación es tremenda; lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente ya no solo los movimientos feministas, sino también los hombres de la ciudadanía y la humanidad deban pensar: ¿Cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y amparados por otros que están peor?”.

“Agostina no solo fue secuestrada, fue violada, asesinada, descuartizada y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género, fue detenido, después lo dejaron libre. Si esa línea de energúmenos hubiera hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica estaría viva hoy”, añadió.

En línea, se preguntó retóricamente: “¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres? ¿Qué ocurre con los hombres? Ya no es una pregunta; no sé a quién se tiene que dirigir”.

Además, hizo una invitación al público: “Propongo que todos tratemos de recordar, en nuestro grupo de amigos, si no detectamos en algún momento señales de alarma de violencia y que, en un determinado contexto, hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad violenta”.

“Al final, eso termina por ser lo que hizo este hombre con esta pobre chica”, añadió, al tiempo que se refirió a los discursos negacionistas de gobiernos de ultraderecha: “¿Cómo se les ocurre negar, cómo les entra en la cabeza?”. “Hay gente que la está pasando muy mal” Asimismo, el protagonista de Argentina, 1985 fue consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei: “Este es un momento bisagra, se acercan próximamente las elecciones y es un momento de reflexión profunda. Creo que la gente ya está reflexionando muchísimo al respecto porque también hay que decirlo, que este señor ganó las elecciones, hubo mucha gente que lo votó”. Según su opinión, el gobierno “se basa y se ampara en que cierta realidad los ayuda en términos económicos”, aunque sostuvo que a él le “gustaría entender esos parámetros” porque hay “gente que la está pasando realmente muy mal”.