Fentanilo contaminado: ANMAT intensifica el control sobre estupefacientes y psicotrópicos con monitoreo en tiempo real







La nueva medida busca reforzar la vigilancia, prevenir desvíos en la cadena de comercialización y responder a alertas sanitarias, incluyendo casos de fentanilo contaminado. La misma fue anunciada luego del escándalo por el fármaco adulterado que causo casi un centenar de muertes.

La ANMAT impulsa un nuevo sistema de trazabilidad el control de sustancias como el fentanilo, la morfina, la oxicodona y la ketamina. CEDOC

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la ampliación del listado de estupefacientes y psicotrópicos que forman parte del Sistema Nacional de Trazabilidad. La decisión, oficializada este miércoles mediante la Disposición 6223/2025, permitirá un monitoreo continuo de estas sustancias, con el fin de detectar y actuar de manera inmediata ante robos, falsificaciones o desvíos en su comercialización.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hasta ahora, el control de sustancias como el fentanilo, la morfina, la oxicodona y la ketamina se realizaba de manera descentralizada, mediante un sistema de vales de papel a cargo de las provincias. La falta de actualización tecnológica desde 2016 había limitado la efectividad del sistema, lo que hizo necesaria la reforma actual.

El nuevo sistema de trazabilidad de ANMAT Los laboratorios que utilicen los ingredientes farmacéuticos activos (IFA) recientemente incorporados al sistema tendrán un plazo de 45 días hábiles para adaptarse a las nuevas exigencias de trazabilidad.

La medida se enmarca en un contexto de alertas sanitarias recientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había emitido una alerta global tras identificar seis lotes de Fentanilo HLB (citrato de fentanilo) contaminados con bacterias, que eran potencialmente mortales. Dichos lotes, fabricados por Laboratorios Ramallo S.A. y distribuidos por HLB PHARMA GROUP S.A., llevaron a la ANMAT a suspender las actividades de ambas empresas y prohibir la comercialización de sus productos.

aviso_330768 La medida se oficializó tras ser publicado en el Boletín Oficial de la fecha. Boletín Oficial

Asimismo, en respuesta a un incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, la ANMAT ordenó la prohibición y el retiro del mercado de varios lotes de productos de la empresa Rigecin Labs S.A., dedicada a la elaboración de soluciones parenterales. Estas acciones forman parte de un proceso de reorganización de la ANMAT, impulsado por el Ministerio de Salud, con el objetivo de optimizar sus funciones y centrar sus esfuerzos en el control de medicamentos, alimentos y dispositivos médicos, para fortalecer la eficiencia y la confianza pública. Fentanilo contaminado: la OMS emite una alerta mundial y advierte que no es posible asegurar que no haya más dosis en circulación La OMS lanzó una advertencia sobre la circulación de fentanilo contaminado en Argentina. Según el comunicado oficial, se detectaron irregularidades en varios lotes del opioide producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., perteneciente a Ariel García Furfaro, los cuales se encuentran adulterados y deben ser retirados de manera inmediata del mercado. La notificación, identificada como alerta 4/2025, advierte sobre reportes vinculados a un brote letal de infecciones bacterianas en el país. En particular, se señala al lote 31202 de FENTANILO HLB inyectable, el cual estaría contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, ambas resistentes a los antimicrobianos.