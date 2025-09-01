Fentanilo contaminado: la OMS emite una alerta mundial y advierte que no es posible asegurar que no haya más dosis en circulación

La alerta 4/2025 detalla la existencia de informes relativos a un brote mortal de infecciones bacterianas en la Argentina vinculado a un lote de FENTANILO HLB contaminado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta por el fentanilo contaminado en Argentina . En el comunicado difundido se explayó que la última información que se tiene es que varios lotes del opioide del laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.A. , de Ariel García Furfaro , están adulterados y, por lo tanto, deben retirarse del mercado.

Se trata de la alerta 4/2025, la cual detalla la existencia de informes relativos a un brote mortal de infecciones bacterianas en Argentina vinculado a un lote de FENTANILO HLB inyectable (lote 31202) contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii resistentes a los antimicrobianos.

“Dadas las graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación señaladas por la ANMAT , es necesario actuar con cautela ante todo producto inyectable o parenteral fabricado o distribuido por LABORATORIOS RAMALLO S.A. o por HLB PHARMA después de febrero de 2022 , ya que podrían estar contaminados y su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes”, describieron las autoridades de la OMS.

Aunque las autoridades argentinas suspendieron las actividades de fabricación de Laboratorios Ramallo por deficiencias críticas y graves en diversas áreas operativas, la OMS recomienda encarecidamente extremar la precaución : “No puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados”. Además, en el escrito indicaron que estos productos contaminados “entrañan riesgos importantes para los pacientes y pueden causar infecciones graves y potencialmente mortales, en particular a las personas vulnerables”.

Por otro lado, la OMS aconsejó redoblar la vigilancia y la diligencia en las cadenas de suministro de aquellos países y regiones que puedan verse afectados por estos productos, al mismo tiempo de aumentar la vigilancia del mercado informal o no regulado.

Además, instan a las autoridades de salud, los organismos nacionales de reglamentación y los cuerpos de seguridad a que, si estos productos se detectan en su país, lo notifiquen inmediatamente a la OMS. Por último, recomiendan a las personas que estén en posesión de alguno de estos productos que no los utilicen.

Fentanilo: para qué se usa en medicina

Millones de médicos la usan como una herramienta potente y controlada para tratar el dolor más severo.

De acuerdo con datos de la DEA (United States Drug Enforcement Administration) se prescribe principalmente a pacientes con cáncer que ya reciben opioides y requieren un alivio adicional frente a episodios repentinos de dolor. Multiplica por 100 la potencia de la morfina y por 50 la de la heroína.

fentanilo-1024x576.jpg Millones de médicos la usan como una herramienta potente y controlada para tratar el dolor más severo.

A partir del escándalo del fentanilo contaminado, la droga tomó trascendencia pública, sobrepasando los límites del circuito médico en el que habitualmente se suministra. De hecho, la forma en que se administra el fentanilo está estrictamente regulada: puede presentarse en pastillas, con aplicador, tabletas sublinguales o bucales, siempre bajo supervisión médica estricta. Este medicamento no es de uso libre y, cuando se emplea en un contexto hospitalario, suele ir acompañado de otros fármacos para el control del dolor.

Es importante destacar que interrumpirlo de manera abrupta o usarlo fuera de los parámetros indicados puede derivar en síntomas de abstinencia o sobredosis, con consecuencias potencialmente fatales.