La madre de Fernando Báez Sosa le respondió al padre de uno de los acusados: "No supo educar a su hijo" Graciela Sosa se refirió a los dichos de Marcos Pertossi, el padre de uno de los ochos detenidos por asesinar a golpes a Fernando en Villa Gessel, en enero de 2020. El hombre había dicho que su hijo "no tiene nada que ver" y que "no es asesino".