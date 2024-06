Fernando Burlando será el nuevo abogado de la familia de Loan

Sobre su participación en la causa, el letrado enfatizó que no se puede "dejar que esto le esté pasando esto a una criatura". En esa línea, remarcó: "Son delitos donde las investigaciones tienen que marchar de una manera muy, pero muy acelerada y contundente en los primeros momentos. Todo este tiempo es tiempo de pérdida . Mientras no aparezca Loan, es tiempo de pérdida”.

En esa línea Burlando sostuvo: "Esto se ha metido en todos los hogares. No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado”, manifestó Burlando y agregó: “La trata no es broma, es algo que existe no solo en Argentina. Lo primero es que hay que entender es que esto es una triste realidad”.