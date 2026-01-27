Subte B: metrodelegados liberarán accesos a la estación Lacroze por una denuncia de abuso

La medida se realizará como señal de alerta por una denuncia de acoso y violencia laboral contra una trabajadora de limpieza.

Los accesos de la estación Lacroze del Subte B serán liberados el miércoles por la mañana.

Trabajadores de la Línea B del Subte confirmaron que este miércoles se llevarán a cabo medidas de fuerza para reclamar por la desvinculación de Araceli Pintos, quien fue despedida tras denunciar acoso por parte de un policía de la Ciudad.

La acción se llevará de 7 a 8 en la estación Federico Lacroze y consistirá en liberación de accesos, para "alertar de la gravísima situación de acoso, violencia laboral y discriminación" que sufrió Pintos.

"Continuamos denunciando la actitud criminal de Emova que frente a la denuncia del acoso sufrido por Araceli por parte de un agente de la policía de la Ciudad, la traslado de línea primero y la despidió después", señalaron loe metrodelegados en un comunicado.

"Esta situación que se da en el marco de un avance de las prácticas persecutorias, violatorias del convenio colectivo y de las normativas vigentes constituye un hecho profundamente discriminatorio e ilegal y contrario a las leyes de igualdad y género que hipocritamente Emova dice defender", arremetieron.

Por otro lado, reclamaron por "la crisis sanitaria provocada en la red por la presencia de asbesto cancerígeno prohibido, la contaminación, la afectación y la muerte de trabajadores producto de esta crisis".

Asimismo, remarcaron "las actitudes antisindicales como sanciones y descuentos compulsivos e injustificados de salarios contra delegados y trabajadores, el vaciamiento de sectores, ausencia de inversión y mantenimiento, trenes de más de 70 años de antigüedad inseguros y tarifas siderales sin relación con el pésimo servicio que brinda la empresa concesionaria".

"No estamos dispuestos a permitir que Emova implemente, avale y sea cómplice de actitudes de acoso, violencia y persecución contra trabajadoras y/o trabajadores en el subterráneo de la Ciudad por ese motivo anunciamos que no descartamos nuevas medidas en los próximos días", enfatizaron.