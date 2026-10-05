En el ante último mes del año los bancos gozarán de cinco días consecutivos de feriado bancario, del viernes 6 al martes 10 de noviembre. El calendario combina varias fechas importantes, que van desde el Día del Bancario hasta la visita del Papa León XIV a la Argentina.
Confirmaron 5 días consecutivos de feriado bancario en noviembre: a quiénes afecta y qué dispone el BCRA
Las sucursales van a pasar por una pausa extensa en su atención durante el próximo mes, pero las operaciones digitales principales seguirán disponibles.
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El esquema no va a impedir usar el home banking, las aplicaciones, las tarjetas ni cajeros automáticos. De todas formas, quienes necesiten llevar a cabo alguna de las operaciones presenciales van tener en cuenta las distintas fechas y el alcance territorial de cada feriado.
La resolución del Banco Central tras la oficialización de la visita papal
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporó nuevos cambios al calendario bancario después de la oficialización de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno estableció a través del Decreto 1103/2026 que el lunes 9 será feriado nacional en todo el país. Además, dispuso un feriado para el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y otro para el miércoles 11 exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires.
A ese esquema se sumó la Comunicación “A” 8487 del BCRA, que incorporó el martes 10 como feriado bancario. De esta manera, las entidades financieras no van a tener atención presencial ese día a nivel nacional, lo que va a generar una seguidilla de 5 días con los bancos cerrados.
El desglose del feriado puente: Día del Bancario, feriado nacional y feriados provinciales
El descanso bancario empieza el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario. Cada 6 de noviembre las entidades no brindan atención al público, aunque permanecen habilitados los canales electrónicos. Después llega el fin de semana del sábado 7 y domingo 8, por lo que las sucursales tampoco tienen actividad habitual. El calendario sigue de la siguiente manera:
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viernes 6: Día del Bancario, sin atención presencial
sábado 7 y domingo 8: fin de semana
lunes 9: feriado nacional por la visita de León XIV
martes 10: feriado bancario dispuesto por el BCRA
miércoles 11: feriado exclusivo en la Provincia de Buenos Aires
Qué pasará con la atención presencial en CABA, Córdoba y Provincia de Buenos Aires
El alcance cambia según la jurisdicción durante los últimos días de la visita. El martes 10 de noviembre fue declarado feriado por el Gobierno en CABA y Córdoba por las actividades previstas de León XIV. El BCRA, por su parte, estableció esa fecha como feriado bancario, así que no habrá atención en las sucursales del país.
El miércoles 11, la fecha especial se va a aplicar solo en la Provincia de Buenos Aires. Ese día está previsto que el Papa encabece una misa en Luján y el Decreto 1103/2026 estableció un feriado exclusivo para territorio bonaerense. A pesar de los cierres, la mayor parte de las operaciones podrá seguir haciéndose sin pasar por una sucursal.
El BCRA ya confirmó que durante los feriados bancarios seguirán disponibles:
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transferencias y pagos desde home banking y aplicaciones
consultas de cuentas, movimientos y tarjetas
pagos con tarjetas de débito y crédito
billeteras electrónicas
extracciones y otras operaciones en cajeros automáticos
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