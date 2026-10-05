Alerta sanitaria: murió una investigadora en Rusia por una infección desconocida y analizan una posible fuga en un laboratorio

La mujer trabajaba en un instituto antipeste de Siberia y fue diagnosticada con una neumonía de origen no identificado. Las autoridades sanitarias rusas investigan el caso, aunque aseguraron que no hay señales de brote ni contagios entre contactos estrechos.

Las autoridades analizan una infección desconocida y mantienen bajo control a los contactos estrechos.

Las autoridades sanitarias de Rusia investigan la muerte de una investigadora de 28 años tras un incidente ocurrido en un laboratorio antipeste de Siberia, donde habría sido liberado un agente infeccioso aún no identificado . El caso fue informado por la agencia estatal rusa TASS y ocurrió en el Instituto de Investigación contra la Peste de Shelekhov, cerca de la ciudad de Irkutsk.

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La empleada fallecida había sido diagnosticada con una neumonía de origen desconocido. Hasta el momento, las autoridades no determinaron qué sustancia o agente infeccioso estuvo involucrado, mientras los contactos estrechos identificados permanecen bajo supervisión médica.

Rospotrebnadzor, el organismo estatal ruso encargado de la vigilancia sanitaria y del control de enfermedades infecciosas, aseguró que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk y en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov es “estable”.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, pidió calma y confirmó que se realizó una reunión extraordinaria de la comisión antiepidémica regional ante un “caso sospechoso de una infección particularmente peligrosa”.

Las autoridades informaron que los contactos estrechos detectados siguen bajo observación médica. Según la información oficial, ninguno presentó síntomas hasta el momento y los análisis realizados dieron negativo.

Medios regionales independientes señalaron que cerca de 200 personas habrían quedado bajo observación en el hospital de Shelekhov, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente.

Como medida preventiva, una planta de aluminio ubicada cerca del laboratorio ordenó a sus empleados utilizar barbijos.

Las hipótesis sobre la infección

El jefe de la vecina república de Buriatia, Alexei Tsydenov, había señalado previamente que la mujer murió “posiblemente a causa de la peste”, aunque aclaró que no se registraron brotes de esa enfermedad en su región.

Gennady Onishchenko, exdirector de Rospotrebnadzor, dijo a TASS que la infección “muy probablemente no sea peste” y afirmó que, incluso si se confirmara esa enfermedad, no esperaba una propagación.

La peste neumónica es provocada por la bacteria Yersinia pestis y, a diferencia de otras formas de la enfermedad, puede transmitirse entre personas a través de partículas respiratorias. La Organización Mundial de la Salud señala que la peste puede ser mortal si no se trata rápidamente, aunque responde a antibióticos cuando se diagnostica a tiempo.

Qué es un laboratorio antipeste

Los laboratorios antipeste forman parte de redes sanitarias especializadas en la vigilancia de infecciones peligrosas. Su trabajo puede incluir investigación, diagnóstico, monitoreo epidemiológico y conservación de muestras vinculadas a enfermedades de alto riesgo.

En este caso, la investigación apunta a determinar si el cuadro de la trabajadora estuvo relacionado con una exposición dentro del laboratorio, qué agente pudo haber estado involucrado y si existió una falla en los procedimientos de bioseguridad.

Las autoridades rusas mantienen el seguimiento de contactos y los controles sanitarios en la zona, mientras continúa la investigación sobre el origen de la neumonía que provocó la muerte de la investigadora.