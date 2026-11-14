Fines de semana largos 2026 en Argentina: cuándo son los próximos de 3 y 4 días antes de fin de año

El calendario nacional todavía tiene algunas fechas para descansar, viajar o hacer una escapada. Conocé los asuetos clave de noviembre y diciembre.

Los fines de semana largos son una oportunidad ideal para descansar y disfrutar de una escapada por Argentina.

Con la llegada de la recta final de 2026, muchos argentinos empiezan a revisar el calendario para organizar sus últimas vacaciones del año, aprovechar una escapada de fin de semana o simplemente sumar algunos días de descanso antes de las fiestas.

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Aunque quedan menos de dos meses, todavía quedan feriados nacionales y un día no laborable turístico que permitirán extender el descanso habitual. Las próximas fechas ofrecen alternativas de tres y hasta cuatro jornadas consecutivas, aunque no todos los trabajadores podrán aprovecharlas de la misma manera.

El próximo fin de semana largo de Argentina será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre de 2026, con tres días consecutivos de descanso. La fecha se debe al Día de la Soberanía Nacional , que se conmemora cada 20 de noviembre en recuerdo de la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, un episodio fundamental en la defensa de la soberanía argentina.

El calendario de feriados permite organizar viajes y actividades recreativas con anticipación.

Este año, la celebración cae viernes, pero el feriado se pasa al lunes siguiente, según lo establecido por la legislación nacional. De esta manera, el descanso queda organizado así:

La medida permite conformar un fin de semana largo de tres días, perfecto para quienes quieran hacer una escapada turística . Al tratarse de un feriado nacional, los empleados que deban prestar servicios ese lunes tienen derecho a la remuneración correspondiente según la legislación laboral vigente.

lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional

Los destinos turísticos argentinos se preparan para recibir visitantes durante los períodos de mayor movimiento. Magnific

Diciembre estratégico: cómo se compone el fin de semana largo de cuatro días

El último mes del año también ofrece una oportunidad para organizar un descanso, ya que del sábado 5 al martes 8 de diciembre habrá un fin de semana extralargo de cuatro días, aunque su aprovechamiento dependerá de la actividad laboral de cada persona. El calendario estará compuesto de la siguiente manera:

sábado 5 de diciembre: descanso habitual

domingo 6 de diciembre: descanso habitual

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María

La particularidad está en el lunes 7, declarado día no laborable turístico mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial. A diferencia de un feriado nacional, en el sector privado el día no laborable queda sujeto a la decisión del empleador. Además, cuando se trabaja durante un día no laborable, no corresponde automáticamente el pago doble.

Las celebraciones de fin de año invitan a planificar encuentros familiares, viajes y momentos de descanso. Freepik

Navidad y Año Nuevo: el cierre del calendario oficial de feriados en el país

Después del descanso de principios de diciembre, el calendario nacional todavía tendrá una última fecha destacada. El viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad, lo que permitirá disfrutar de tres días consecutivos.

Por su parte, Año Nuevo se celebrará el viernes 1 de enero de 2027, lo que también va a permitir conformar un fin de semana largo de tres días, esta vez del 1 al 3 de enero. Así, los últimos meses de 2026 todavía brindan distintas posibilidades para organizar escapadas.

Para planificar viajes o solicitar días libres, va a ser necesario tener presente la diferencia entre feriados nacionales y días no laborables turísticos, ya que de ella dependerá la posibilidad de aprovechar cada fecha.