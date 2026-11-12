Feriado el martes 24 de noviembre: quiénes extienden el fin de semana largo

Una celebración municipal va a cambiar la actividad laboral y permite disfrutar cuatro jornadas consecutivas a determinados trabajadores.

El calendario de noviembre contempla jornadas especiales de descanso en distintas localidades bonaerenses.

El calendario de noviembre de 2026 trae un nuevo feriado especial para algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires . Además de los asuetos nacionales, distintas localidades cuentan con eventos especiales, como sus aniversarios fundacionales o celebraciones patronales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta oportunidad, la fecha coincide con el día posterior al feriado por el Día de la Soberanía Nacional , por lo que quienes estén alcanzados por la medida van a poder extender el fin de semana. De todas formas, el beneficio no lo van a tener todos y dependerá del lugar de trabajo y de la actividad que desempeñe cada persona.

Arboledas , una localidad perteneciente al partido bonaerense de Daireaux, tendrá un día no laborable el martes 24 de noviembre de 2026 por la celebración de su 114° aniversario fundacional. La medida está contemplada en la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que establece jornadas especiales por festividades locales.

Los aniversarios fundacionales permiten celebrar la historia y las tradiciones de los pueblos.

El descanso alcanza a los trabajadores de la administración pública comprendidos por la disposición y al Banco Provincia . En cambio, para el comercio, la industria y otras actividades privadas, el feriado tiene carácter optativo. Como este año el lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, los trabajadores que están alcanzados por ambas jornadas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos.

Arboledas fue fundada el 24 de noviembre de 1912 por la firma Guerrico y Williams, luego del remate de tierras ubicadas alrededor de la estación ferroviaria. Su nombre está relacionado con la abundante vegetación de la antigua Estancia San Juan. La localidad también se distingue por su herencia inmigrante, con familias de origen alemán, ruso, húngaro, polaco, español e italiano.

En 2024, el Gobierno bonaerense la incorporó al programa Pueblos Turísticos, destacando su identidad rural y sus tradiciones comunitarias. Como parte de las celebraciones, el domingo 22 de noviembre se realizará la 16° Fiesta Regional del Cordero, desde las 12, con un almuerzo popular, espectáculos musicales y actividades culturales.

La propuesta incluye cordero al asador, chorizo, pan y postre, con entradas de $25.000 para mayores y $15.000 para menores. También se presentarán La F Etchemendy, Martín Barraza, Clara Straccia y Luis Piriz, además del Taller Municipal de Danzas "Floreciendo".

Los servicios públicos pueden modificar su funcionamiento durante los días no laborables. Magnific

Cómo funcionarán los servicios públicos

El martes 24 de noviembre habrá modificaciones en la atención administrativa de Arboledas, aunque los servicios esenciales deberán mantener las prestaciones necesarias para la comunidad. La jornada no laborable alcanza a las dependencias públicas comprendidas por la resolución provincial, pero las actividades privadas podrán funcionar según la decisión de sus empleadores. El esquema general previsto es el siguiente:

administración pública: sin atención habitual en las oficinas alcanzadas por el asueto

Banco Provincia: sin atención presencial en la dependencia correspondiente a la localidad

comercios e industrias: apertura optativa, según la decisión de cada empleador

salud: continuidad de la atención de emergencias y guardias esenciales

seguridad: mantenimiento de los servicios operativos

recolección de residuos: funcionamiento sujeto a la organización municipal

En el caso de los establecimientos educativos y otros servicios locales, va a haber que consultar las comunicaciones de las autoridades correspondientes para conocer las disposiciones específicas. De la misma manera, los vecinos deberán verificar los horarios de atención y las posibles modificaciones en el transporte antes de hacer trámites o traslados.

Los fines de semana largos ofrecen oportunidades para disfrutar de actividades culturales y recreativas. Magnific

Próximos feriados del calendario 2026

Después del descanso de noviembre, el calendario nacional todavía contempla dos feriados y un día no laborable con fines turísticos durante diciembre. Las fechas restantes son:

lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, feriado nacional trasladado desde el 20

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional

viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional

Como Navidad caerá un viernes, todos los argentinos van a poder disfrutar de otro fin de semana largo de tres días. A estos días podrán sumarse asuetos municipales y celebraciones locales en diferentes puntos del país, según las disposiciones de cada jurisdicción.