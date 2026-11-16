La pelota de la Champions League cambia de dueño: Nike le ganó una batalla millonaria a Adidas

La firma alemana perderá uno de sus contratos más emblemáticos del fútbol europeo. El acuerdo también incluye la Europa League y la Conference League.

Cambio histórico. Tras 26 años, Adidas deja la pelota de la Champions League y del resto de los torneos de la UEFA a manos de Nike.

El negocio de los balones del fútbol europeo tiene nuevo dueño. Nike consiguió arrebatarle a Adidas uno de los contratos comerciales más emblemáticos de la UEFA y volverá a tener presencia como proveedor oficial de la pelota de la Champions League a partir de la temporada 2027/28. El acuerdo, que se extenderá hasta 2031, representaría un negocio cercano a los u$s45 millones anuales.

La operación supone un golpe comercial para Adidas, que llevaba 26 años vinculada a la principal competición de clubes del fútbol europeo. La compañía alemana había convertido al balón de estrellas en uno de los símbolos más reconocibles de la Champions, una identidad visual que acompañó al torneo desde 2001 y que ahora tendrá que reinventarse bajo el sello de su principal competidor.

El acuerdo fue oficializado por UC3, la empresa conjunta de la UEFA y European Football Clubs (EFC), encargada de gestionar los negocios comerciales de las competiciones. La adjudicación llegó después de un proceso de licitación iniciado en marzo de 2026 y de varios meses de negociaciones en exclusiva con la multinacional estadounidense.

Nike no limitará su presencia a la Champions. Desde la temporada 2027/28 suministrará los balones oficiales de la Europa League y la Conference League, además de la Supercopa de Europa, la Youth League y la Champions League de fútbol sala. Será la primera vez que las tres principales competiciones masculinas de clubes de la UEFA compartan un mismo proveedor oficial de pelotas. Solo entre los tres torneos principales se disputan 531 partidos por temporada.

La dimensión económica del acuerdo permite medir la importancia del movimiento. Según las cifras difundidas durante las negociaciones, Nike desembolsará alrededor de u$s45 millones por temporada, aproximadamente el doble de lo que pagaba Adidas por mantener los derechos. En un contrato de cuatro años, el compromiso comercial rondaría los u$s180 millones.

La Champions League se prepara para uno de los cambios más radicales de su historia. La UEFA decidió cambiar de marca deportiva para el balón oficial a partir del próximo año: Nike reemplazará a Adidas. X

Para Nike, la operación representa mucho más que incorporar un nuevo producto a su catálogo. La Champions League es una de las plataformas deportivas de mayor exposición internacional y garantiza presencia de marca en partidos seguidos por cientos de millones de espectadores. El balón ocupa, además, un lugar privilegiado dentro de la transmisión: aparece en cada jugada y constituye un elemento central de la identidad visual del torneo.

La compañía estadounidense busca fortalecer su posicionamiento en el fútbol, un mercado en el que durante los últimos años perdió terreno frente a competidores como Adidas y Puma. El regreso a la Champions también le permitirá recuperar un escenario que ya conoce: Nike fue proveedor de balones de la competición entre 1997 y 2001, antes de que Adidas consolidara su histórica asociación.

Para Adidas, en cambio, la pérdida del contrato se suma a otros movimientos que modificaron el mapa de los acuerdos comerciales del fútbol internacional. La firma alemana también dejará de vestir a la selección de Alemania, después de más de siete décadas de relación, cuando Nike tome ese lugar a partir de 2027.

El último capítulo de la sociedad entre Adidas y la Champions se escribirá el 5 de junio de 2027, cuando se dispute la final en el estadio Metropolitano de Madrid. Después de ese encuentro, el tradicional diseño de estrellas dejará de ser el protagonista de la pelota oficial.

La llegada de Nike también abrirá una nueva etapa en materia de diseño e innovación. La compañía deberá desarrollar un balón propio para las competiciones europeas, ya que los derechos asociados al histórico diseño de estrellas pertenecen a Adidas. UC3 anticipó que las características de la nueva pelota se conocerán más adelante.

"Estamos emocionados y honrados de volver a la Champions League, uno de los escenarios más importantes del fútbol, después de más de dos décadas", señaló Camilo Andrade, vicepresidente y director general de Nike Football. El ejecutivo definió la operación como un compromiso de largo plazo y destacó que el balón es el elemento que tienen en común todos los jugadores, independientemente de la competición.

Desde UC3, su codirector general, Guy-Laurent Epstein, destacó que Nike aporta una combinación de historia deportiva, creatividad e influencia cultural, con capacidad para conectar con aficionados de todo el mundo.

El movimiento también se inscribe en la nueva estrategia comercial de UC3 junto a Relevent Football Partners, su socio para desarrollar y comercializar los activos de las competiciones europeas. El contrato con Nike aparece así entre los primeros grandes acuerdos de esta nueva etapa.

En el negocio global del equipamiento deportivo, la disputa por los balones oficiales se convirtió en otra batalla estratégica entre las grandes marcas. Puma tiene presencia en torneos como la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Copa Libertadores y la Copa América; Adidas conserva acuerdos con la Bundesliga, la Eurocopa y el Mundial, mientras que Decathlon, a través de Kipsta, había ingresado en las competiciones europeas con la Europa League y la Conference League.