India busca convertirse en una potencia mundial y Argentina aparece como socio estratégico

Durante un seminario realizado en la Embajada de India en Buenos Aires, referentes militares y especialistas analizaron las oportunidades de cooperación bilateral en defensa, energía nuclear y tecnología.

El teniente general Ajay Chandpuria, el embajador de India en Argentina, Ajaneesh Kumar, y el analista político Rosendo Fraga durante el seminario sobre las relaciones estratégicas entre ambos países.

India busca consolidarse como una potencia global hacia 2047 , cuando se cumplan cien años de su independencia del Imperio Británico. Ese fue uno de los principales ejes de la exposición del teniente general Ajay Chandpuria, comandante de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de India , durante un seminario celebrado en la Embajada india en Buenos Aires. El encuentro estuvo centrado en las posibilidades de ampliar la cooperación entre Nueva Delhi y Argentina y en los cambios del escenario internacional. Además, contó con la participación de Rosendo Fraga , director de Política Exterior y Fuerzas Armadas del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Ante más de cien representantes de los ámbitos diplomático, militar y académico, Chandpuria repasó la evolución de la política exterior india y explicó cómo el crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y las necesidades de seguridad modificaron el posicionamiento internacional del país asiático. En ese sentido, destacó la importancia de mantener una política exterior independiente y ampliar las relaciones con otros países.

" Nuestra política exterior se basa en la autonomía estratégica y el alineamiento múltiple. Hemos evolucionado hasta una etapa en la que dejamos de ser observadores y ahora estamos sentados en una nueva mesa, a la que también nos gustaría invitar a otros socios. India necesita mantener distintas alternativas y conservar la posibilidad de tomar decisiones independientes ", explicó Chandpuria durante su exposición.

Por su parte, Fraga consideró que el crecimiento de India representa una oportunidad para Argentina y planteó la necesidad de profundizar la relación bilateral.

" India va a ser la tercera potencia mundial en cinco, diez o quince años. Argentina tiene que aspirar a ser una potencia regional en ese mismo plazo y, para cumplir ese objetivo, la relación con India es muy importante. Tenemos que pensar en el largo plazo y en el lugar que queremos ocupar dentro del escenario internacional", sostuvo el analista.

La Embajada de India organizó el encuentro "Conversaciones estratégicas: India y Argentina", en el que se analizaron los cambios en el escenario internacional y el creciente protagonismo de la potencia asiática.

Uno de los principales ejes de la exposición de Chandpuria estuvo relacionado con la transformación del orden mundial y el lugar que ocupan las principales potencias. El teniente general explicó que la distribución del poder se diversifica según el área.

"Estados Unidos continúa siendo la única superpotencia militar, por lo que, desde ese punto de vista, vivimos en un mundo unipolar. En lo económico, aunque las instituciones de Bretton Woods, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, siguen dominando el sistema financiero, el centro manufacturero se desplazó hacia China y, en ese sentido, estamos en un mundo bipolar. Cuando hablamos de influencia política, coaliciones y toma de decisiones, vivimos en un mundo multipolar. Cada vez vemos más organizaciones, como los BRICS, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) o la Unión Africana, que adquieren mayor protagonismo en las decisiones internacionales", explicó.

El teniente general también destacó que los conflictos internacionales comenzaron a estar cada vez más relacionados con el acceso a recursos naturales, la seguridad energética y el funcionamiento de las cadenas de suministro.

"Durante mucho tiempo, la globalización nos llevó a pensar que habíamos alcanzado una etapa en la que los países y las sociedades podían convivir con mayor estabilidad. Sin embargo, estamos viendo cómo vuelven a aparecer divisiones sociales, étnicas, religiosas y lingüísticas. Al mismo tiempo, el control de los recursos adquirió una importancia enorme. Creo que durante 2025 y 2026 quedó demostrado que la geoeconomía está impulsando la geopolítica mundial y que las estrategias de los países se construyen cada vez más alrededor del acceso a los recursos y de la necesidad de garantizar su seguridad", sostuvo.

En este escenario, Fraga planteó que Argentina debería prestar especial atención al crecimiento internacional de India, particularmente por su capacidad para mantener relaciones con distintas potencias y desarrollar una política exterior con objetivos propios.

"En mi opinión, el primer objetivo global de Argentina debería ser India, y no lo digo por estar en este encuentro. Tenemos que pensar qué lugar va a ocupar ese país dentro de diez o quince años. India tiene la capacidad de ubicarse entre Estados Unidos y China, y eso es muy positivo para Argentina si pensamos en el largo plazo. Nuestro país debería plantearse como objetivo convertirse en una potencia militar regional y, para eso, necesita mirar tanto lo que sucede en América del Sur como las transformaciones del resto del mundo", señaló el analista.

Según explicó Chandpuria, la diversificación de las relaciones exteriores y la autonomía estratégica se convirtieron en dos de los principales objetivos del país asiático, y eso le permitió sostener vínculos con países como Estados Unidos, Rusia, China, Israel e Irán, incluso cuando existen enfrentamientos o intereses contrapuestos entre ellos.

El crecimiento económico de India, el factor poblacional y sus objetivos para 2047

Me atrevería a decir que el destino del mundo está ligado al crecimiento de India y que el crecimiento de India también está ligado al destino del mundo"

India cuenta con una edad mediana considerablemente por debajo de la registrada en otras potencias económicas. Para Chandpuria, esa característica demográfica representa una de las principales ventajas del país durante las próximas décadas.

"En China la edad mediana es de alrededor de 39,5 años, mientras que Japón y Alemania se están acercando a los 50. En cambio, India tiene 1.460 millones de habitantes y una edad mediana de 28,8 años. Esto significa que tenemos por delante varias décadas en las que nuestra población puede contribuir al crecimiento económico. Me atrevería a decir que el destino del mundo está ligado al crecimiento de India y que el crecimiento de India también está ligado al destino del mundo", señaló.

En materia económica, el teniente general destacó las proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y el desarrollo de sectores vinculados con la informática, la industria y las nuevas tecnologías, incluso a pesar de las dificultades provocadas por los conflictos en Ucrania e Irán y la guerra tecnológica entre Pekín y Washington.

"Tenemos una estimación de crecimiento del PBI del 7,4% para 2025-2026 y, para el próximo año, el pronóstico ronda el 7%. Hay que tener en cuenta todas las dificultades que enfrenta la economía mundial, especialmente las interrupciones en las cadenas de suministro y nuestra dependencia de las importaciones de petróleo, gas e insumos para fertilizantes. A pesar de esos problemas, el ritmo de crecimiento es positivo y tenemos el tercer ecosistema de startups más grande del mundo, con casi 159.000 empresas emergentes reconocidas... Recién en los últimos años pudimos empezar a construir una visión nacional que apunta a convertir a India en una nación desarrollada", explicó Chandpuria.

El crecimiento indio también fue uno de los puntos que retomó Fraga, quien consideró que la expansión económica del país asiático modificará su posición frente a otras grandes economías durante los próximos años. "En diez años o seguramente antes de 2047, India superará el Producto Bruto Interno de Alemania y Japón. Es un punto muy importante si miramos el largo plazo, porque India tiene la capacidad de ubicarse entre Estados Unidos y China, y eso es muy positivo para Argentina", sostuvo el analista.

El crecimiento económico de India también estuvo acompañado por una transformación de sus capacidades militares. Durante la exposición, Chandpuria destacó que el país enfrenta desafíos particulares por su ubicación geográfica, las tensiones con algunos de sus vecinos y la necesidad de garantizar la seguridad de sus rutas comerciales.

"Tenemos casi 3.500 kilómetros de frontera con China y más de 3.300 kilómetros con Pakistán. Como solemos decir, uno puede elegir a sus amigos, pero no puede elegir a sus vecinos. Ambos son Estados que cuentan con armas nucleares y tenemos sectores de nuestras fronteras que continúan en disputa. Al mismo tiempo, debemos garantizar la seguridad de una enorme área marítima que se extiende desde el golfo de Ormuz hasta el estrecho de Malaca. Para India, la libertad de navegación y la protección de las rutas comerciales son cuestiones fundamentales", explicó el militar.

Según las cifras mencionadas por Chandpuria, aproximadamente el 95% del comercio indio se transporta por vía marítima, lo que convierte a la seguridad de las rutas navales en una de sus principales prioridades estratégicas.

Por su parte, Fraga consideró que las características geográficas y militares de ambos países presentan algunas similitudes que podrían facilitar el desarrollo de proyectos conjuntos.

"India y Argentina son países muy distintos desde el punto de vista cultural y religioso, pero comparten un mismo sistema político: la democracia. Además, tienen una diversidad similar de escenarios de operaciones militares, como montañas, selvas, desiertos y grandes ríos. Creo que los campos de cooperación son diversos y amplios. La capacidad militar argentina está reducida en muchos aspectos por el desfinanciamiento de las últimas cuatro décadas, pero nuestro país tiene una capacidad nuclear y satelital muy importante dentro de América Latina. Yo pondría estos sectores como la primera prioridad de cooperación", afirmó.

Argentina e India: las oportunidades para ampliar la cooperación

En concreto, Argentina e India mantienen una Asociación Estratégica desde febrero de 2019, cuando el entonces presidente Mauricio Macri visitó Nueva Delhi, y cuentan con antecedentes de cooperación en defensa, energía nuclear, tecnología espacial y comercio. Más cerca en el tiempo, en julio de 2025, el primer ministro indio, Narendra Modi, visitó Buenos Aires y mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei, en la que dialogaron acerca de cooperación en minería, petróleo, gas, defensa, energía nuclear y agricultura.

En ese sentido, Chandpuria explicó la intención de Nueva Delhi de ampliar aún más la cooperación internacional.

"Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de nuestros vecinos, nos referíamos principalmente a los países que integran el sur de Asia. Después comenzamos a ampliar ese concepto hacia regiones más alejadas y actualmente nuestra visión incluye al Sur Global. Independientemente de la distancia geográfica, los países que comparten intereses, prioridades y objetivos pueden desarrollar relaciones de cooperación. Estamos convencidos de que India no puede crecer de manera aislada y de que también necesita contribuir al crecimiento de sus socios", señaló.

La visión del militar coincide con el interés planteado por Fraga de fortalecer la relación bilateral en áreas relacionadas con la industria de defensa y las tecnologías que ambos países desarrollaron durante las últimas décadas.

"Argentina tiene que entrar a Asia a través de India y la defensa es un área ideal para hacerlo. Podemos compartir misiones internacionales y comenzar a trabajar sobre amenazas que afectan a distintos países. Creo que Argentina necesita acercarse a India en materia de defensa y que podemos empezar a avanzar en ciberdefensa, tecnología nuclear e industria militar. Tenemos capacidades industriales que no están siendo utilizadas y que podrían aprovecharse para desarrollar proyectos conjuntos", sostuvo el especialista.

Más de cien representantes de los ámbitos diplomático, militar y académico participaron del encuentro, donde se abordaron las oportunidades de cooperación entre Argentina e India en defensa, energía nuclear y tecnología.

La cooperación bilateral ya cuenta con algunos antecedentes concretos. En febrero de 2023, la empresa aeronáutica india Hindustan Aeronautics Limited (HAL) firmó un acuerdo con la Fuerza Aérea Argentina para realizar tareas de mantenimiento de motores de helicópteros. Meses después, la compañía suscribió un memorándum de entendimiento con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para explorar proyectos de desarrollo y comercialización de productos aeronáuticos.

Ambos países también mantienen acuerdos en materia espacial. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Organización de Investigación Espacial de India (ISRO) cuentan con un marco de cooperación sobre los usos pacíficos del espacio ultraterrestre firmado en 2009, que permitió avanzar en intercambios técnicos y actividades de formación.

La relación económica también comenzó a extenderse hacia sectores vinculados con los recursos naturales. En enero de 2024, la empresa estatal india KABIL firmó un acuerdo con la minera catamarqueña CAMYEN para explorar cinco áreas de litio en la provincia. A su vez, YPF y compañías energéticas indias avanzaron durante los últimos años en acuerdos destinados a explorar oportunidades de cooperación en petróleo y gas.

Sobre estos negocios en conjunto, Fraga destacó que "en los últimos años pude comprobar que existe un interés importante de India por Argentina. Vi trabajar al actual embajador, Ajaneesh Kumar, y a su antecesor con mucha eficiencia y paciencia, y creo que ese trabajo comenzó a dar resultados incluso en áreas como la infraestructura energética, algo que años atrás parecía difícil de imaginar. Por eso considero que tenemos que empezar ahora a trabajar en un proyecto para un acuerdo marco de defensa bilateral, que permita establecer objetivos y desarrollar una cooperación sostenida en el tiempo", sostuvo.

El encuentro dejó planteado el desafío de profundizar una relación que ya cuenta con acuerdos en materia de defensa, energía y tecnología, pero que todavía tiene posibilidades de expandirse muchísimo más, en otros sectores estratégicos.