No es el 10 de octubre: el otro feriado que llega en los próximos días

El 1 de octubre se suma al calendario de feriados en varias localidades bonaerenses con actos, festejos y tradiciones que fortalecen la identidad.

Localidades bonaerenses como Henderson, Rivera y Mar del Sur celebran sus feriados patronales y fundacionales con actos y encuentros comunitarios. Depositphotos

El inicio de octubre llega con un nuevo motivo de celebración en la provincia de Buenos Aires, que brindará un alivio extra a miles de trabajadores y estudiantes. Este día no laborable trae consigo una gran ansiedad por el feriado nacional del 10 de octubre que ya esta a la vuelta de la esquina.

Este descanso no tendrá alcance nacional, pero sí ofrecerá beneficios a varias comunidades que festejan aniversarios patronales o fundacionales. El calendario oficial confirma que estas fechas se incorporan cada año como parte del reconocimiento a la historia y a la identidad de cada localidad.

feriados salida primavera.jpg Comunidades de Buenos Aires celebran aniversarios y patronales el 1 de octubre, unirse a sus feriados locales traerá descanso y festejos.

Por qué es feriado el 1 de octubre de 2025 El miércoles 1 de octubre de 2025 será feriado en distintas localidades bonaerenses debido a celebraciones patronales y fundacionales. Municipios como Henderson (Hipólito Yrigoyen), Oriente (Coronel Dorrego), El Triunfo (Lincoln) y Rivera (Adolfo Alsina) tendrán un día libre para conmemorar sus fechas más representativas.

A estas ciudades se suman también Comandante Nicanor Otamendi y Mar del Sur, ambas en General Alvarado, junto a Carlos Salas (Lincoln) y Santa Eleodora (General Villegas), donde la jornada se vive como un momento de encuentro y festejo comunitario.

Aunque para el resto de la provincia la actividad será normal, estas localidades aprovecharán la ocasión para realizar actos oficiales, ferias, misas y encuentros populares. Se trata de un reconocimiento a la historia local y una pausa que resalta la diversidad cultural bonaerense. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

