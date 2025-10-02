Por qué trasladaron el feriado del 12 de octubre al viernes 10







Este año, el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural se adelantó al viernes 10 de octubre. La decisión del gobierno que avaló el traslado y el motivo que lo impulsó.

Preparate para disfrutar de un nuevo fin de semana largo en octubre. FreePik.es

El calendario laboral de Argentina en este 2025 tiene diversos feriados nacionales, entre fechas que son inamovibles y otras que se pueden trasladar y generar fines de semana largos. Hasta ahora, aquellos feriados trasladables cuando caían durante el fin de semana pasaban desapercibidos precisamente por ello: no implicaban un descanso ni la posibilidad de un fin de semana largo. Sin embargo, este año el Gobierno decidió poner claro sobre oscuro e implementar la posibilidad de trasladar esos feriados tanto al viernes anterior como al lunes posterior. Por ello, este 12 de octubre finalmente impactará en el viernes 10.

En efecto, amparada en el Decreto 614/2025 y, con fundamento en la intención de crear un fin de semana largo para impulsar la actividad turística y ofrecer un descanso a los trabajadores la jefatura de Gabinete trasladó el feriado del 12 de octubre a partir de la Resolución 139/2025,

Cuáles son los feriados inamovibles y cuáles los trasladables del año Los feriados inamovibles son los que se celebran siempre en la misma fecha, independientemente del día de la semana en el que caigan, como el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, o el 2 de abril. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, entre otros. Es decir, son conmemoraciones cuya fecha no se puede modificar para favorecer el descanso.

Por otro lado, los feriados trasladables son los que cuando caen en días no laborables tradicionales como fines de semana, se pueden reubicar para conformar fines de semana largos. Esto genera un impacto de manera directa en la planificación laboral y turística, ya que permite organizar viajes cortos y actividades recreativas.

Cuánto cobrás si trabajás el viernes 10 y por qué Como se trata de un feriado nacional trasladable, los empleados que presten servicios el día viernes 10 de octubre, tendrán derecho a recibir una remuneración especial. Según la legislación laboral de nuestro país, los trabajadores que trabajen en un feriado deben cobrar el doble de su jornada habitual, es una compensación por el esfuerzo de trabajar en un día originalmente destinado al descanso. La normativa aplica para empleados del sector público y también privado. Busca garantizar equidad en el pago y respetar los derechos laborales. En caso de las jornadas parciales o contratos específicos, la retribución se ajusta de manera proporcional.

