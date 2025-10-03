Disney World sufrió caída histórica en la asistencia en septiembre de 2025

Los turistas que lo visitaron afirmaron que parecía un "pueblo fantasma". Los parques estaban prácticamente vacíos.

El complejo Walt Disney World vivió en septiembre de 2025 uno de los períodos más bajos de su historia reciente , con visitantes sorprendidos al encontrarse con parques prácticamente vacíos . Según los registros de multitudes, los tiempos de espera en las atracciones cayeron a un promedio de 26 minutos por juego , el número más bajo del año hasta ahora.

La situación contrasta con lo sucedido en los meses de verano, cuando la afluencia de público saturó los parques y obligó a largas filas en cada atracción.

La tranquilidad generó impacto en redes sociales, donde varios usuarios compartieron videos que mostraban escenarios inusuales. Un visitante de TikTok escribió: “¡Disney World tiene muy poca afluencia de público ahora mismo ! ¡Ha sido una semana increíble para visitar los parques!”.

El mismo usuario mostró una fotografía con los tiempos de espera en Fantasyland : apenas cinco minutos para "It's a Small World" y "Under the Sea Journey of the Little Mermaid" , además de diez minutos para The Barnstormer , Enchanted Tales with Belle y Prince Charming Regal Carrousel .

“Si buscas una época del año con poca gente para visitar Disney World, te recomiendo la semana DESPUÉS del Día del Trabajo”, agregó en el pie de foto, señalando que el retorno de los chicos a la escuela dejaba los parques casi vacíos.

Otro turista relató su sorpresa: “¡Nunca había visto un escaparate mundial tan vacío! Llegamos temprano y nos cruzamos con dos personas entre México e Italia... ¡y creo que eran miembros del elenco!”.

Estrategias de la compañía

Para atraer más público, Disney lanzó promociones especiales: boletos para tres parques a u$s89 por día (excluyendo Magic Kingdom), un 50% de descuento en las entradas para niños y el regreso de planes de comidas gratuitas en paquetes seleccionados.

El Daily Mail informó que intentó obtener la posición oficial de Disney Parks respecto a la baja concurrencia, aunque la compañía sostiene en su sitio web: “¡Siempre es un buen momento para visitar los parques temáticos de Disney!”.

En la misma línea, el portal aclara que los períodos con menor asistencia suelen ser desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre, antes de Acción de Gracias, y entre mediados de enero y mediados de marzo.

El factor económico

Sin embargo, analistas apuntan que la tranquilidad de los parques también podría vincularse con el alto costo de consumo dentro del complejo.

A comienzos de la semana, un padre que visitó el resort de Orlando en julio mostró los precios “ridículos” de varios productos. En un video, filmó un cartel que ofrecía una limonada de vodka y arándanos a u$s15,50 y un granizado de manzana canadiense a u$s16,50.

En una tienda de regalos, se encontró con un par de Crocs de Haunted Mansion a u$s64,99, Crocs para niños de Lilo y Stitch a u$s54,99 y un pijama rosa de Disney World a u$s84,99.

La viralización de este contenido reforzó la percepción de que, más allá de los descuentos en las entradas, los precios dentro de los parques se volvieron una barrera para muchas familias.

La combinación de la baja afluencia pos Día del Trabajo, la vuelta a clases en Estados Unidos y el encarecimiento de la experiencia turística generó un panorama atípico para Disney World, que durante septiembre lució como un verdadero “pueblo fantasma”.