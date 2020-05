Los complejos deportivos, en jaque por la cuarentena

En un grito desesperado, cuyo slogan es “fuimos los primeros en cerrar, seremos los últimos en abrir”, piden que les permitan regresar cuanto antes a la actividad y por eso se organizaron para elevar un petitorio a las autoridades, con un protocolo sanitario incluido, para que los autoricen a reabrir sus complejos.

Ámbito habló con algunos empresarios de las distintas zonas de la Provincia de Buenos Aires para que expliquen sus problemáticas y cuenten sus ideas de cara al reinicio de la actividad.

En zona Sur, en el municipio de Lomas de Zamora, se creó “un grupo de Whatsapp con todos los predios del país y otro con los de esa zona”, cuenta Oscar Renart, gerente de Media Punta F.C. un complejo ubicado en Llavallol.

El mismo Renart explica que en su caso, cuyo terreno es alquilado, llegó a un acuerdo donde no se pagará por estos meses “pero tras la cuarentena la deuda deberá comenzar a saldarse y eso nos afrontará gastos inmensos”, advierte.

En cuanto a los sueldos de sus empleados, Renart indicó que percibe la ayuda del Gobierno mediante el Programa de Asistencia al de Emergencia al Trabajo y a la Producción y que de la otra mitad se hace cargo él “pero no sé hasta cuándo podré aguantar”. También indicó que ya se hizo el reclamo al Municipio. “Por ahora está en estudio, sin respuesta alguna”, lamenta.

Finalmente, Renart imaginó cómo será el regreso al fútbol: “Esto (la pandemia de coronavirus y la cuarentena) nos cambió a todos en nuestra forma de vivir y seguramente cambiará también a la hora de entrar a una cancha de fútbol. Habrá que mantener las normas de seguridad, higiene y desinfección al pie de la letra, como diga el protocolo”, explicó.

Video Media Punta Video institucional donde se trata de explicar la problemática que trajo esta cuarentena por coronavirus a las canchas de fútbol. Gentileza Media Punta F.C.

Con similares problemas convive Leonardo González Pardon, dueño de Quintana Fútbol, pero los números que da son devastadores: “Somos aproximadamente 4000 complejos en el país que padecemos esta situación, y hay más de 100.000 personas atrás, que viven de esta actividad. Hay muchos casos, entiendo que la mayoría, donde es la única fuente de percibir ingreso. Por lo tanto esas familias, hoy solo pueden alimentarse con incertidumbre”. Y agrega: “Somos una actividad, que no está aún en agenda del Gobierno, la cual es solo mencionada por los medios, ante las distintas presentaciones que estamos realizando de modo mancomunado con diferentes colegas”.

González Pardon, que es el que nuclea a todos los complejos de Lomas de Zamora, también recibe la ayuda estatal para pagar los sueldos, pero menciona un punto a tener en cuenta: “En la mayoría de los predios desarrollan actividades trabajadores independientes tales como árbitros, planilleros, coordinadores, fotógrafos, parrilleros, animadores de fiestas, profesores de escuelita, que obviamente por su modalidad no resultan tener relación directa con nosotros. Dado que lo hacen en distintos Predios y de modo eventual”.

El empresario sabe que el reinicio no está cerca, imagina que se logrará con el regreso del fútbol profesional y la vuelta al colegio, pero cree que algunas soluciones pueden llegar inmediatamente y cree que la implementación de un protocolo sanitario es el paso inicial.

Un relevamiento de todos los complejos de Capital Federal indicó que la pérdida mensual en la industria deportiva ronda los $30 mil millones.

“Nosotros estamos sujetos a una decisión gubernamental y sabemos que dependerá de la evolución de los contagios. Vamos a ser los últimos en volver y creemos que irá de la mano con el regreso del fútbol y/o de la actividad escolar. Necesitamos imperiosamente la ayuda del Estado en sus diferentes organismos para no ‘desaparecer’. Dicha ayuda radica, de forma primaria en lo económico", argumenta.

Y continúa: "Paralelamente, pedimos y exigimos la suspensión de pagos, llevada a la condonación de deudas adquiridas por los diferentes impuestos desde el mes de marzo, y la eximición de cobro desde abril hasta la fecha que volvamos al ejercicio normal de nuestra activad. Ejercicio significa poder trabajar sin restricciones. Muchas de esas restricciones serán sujeto al protocolo que debamos adherir para poder trabajar. Todo ello avalado y fundado en el principio de solidaridad que nos une, es decir que si cuanto más facturamos más pagamos, si estamos privados por decreto de producir ganancias no deberíamos pagar absolutamente nada”, explicó.

Por eso, y en vistas a la reunión que mantendrá con el Secretario de Gobierno del municipio de Lomas de Zamora, Martín Chorén, idearon un protocolo para poder reabrir los predios antes que termine la cuarentena.

Pero González Pardon es contundente: “Sino abrimos pronto, muchos complejos dejarán de existir”.

Protocolo Sanitario Fútbol Amateur Todo listo para cuando se levante la cuarentena. Los complejos deportivos prepararon un protocolo sanitario para acelerar el regreso a la actividad. Gentileza Quintana Fútbol 5

La realidad de Diego Slonimsqui, organizador del campeonato Torneos del Bajo, que se juegan en Capital Federal y Monte Grande, no difiere de las ya narradas. “Nuestra actividad es 100% presencial y al no poder solucionarlo de manera virtual la pérdida es aún más grande”, advierte.

Respecto al regreso de la actividad, Slonimsqui coincide en que irá de la mano con el regreso del fútbol profesional por lo que el reinicio de la Bundesliga alemana le dio un aire de esperanza. “Estuve muy atento a lo que fue el regreso del fútbol y su protocolo. El tema de que los suplentes usen barbijos y respeten la distancia social son cambios que podemos implementar junto a los de bañarse y comer cada uno en sus casas”.

Lucas Corallo y Sebastián Vekselman formaron la Cámara de Complejos Deportivos de Buenos Aires que agrupa a más de 70 predios de la Provincia. Ambos aseguran que la cuarentena genera un daño irreversible porque la actividad no puede devolver el dinero no percibido en los meses posteriores a la cuarentena.

“Las pérdidas no vuelven más porque los empresarios que manejan los complejos no son un ‘empresariado clásico’ sino más bien son una especie de ‘autoempleados’ donde lo que no se factura en un mes no se puede recuperar en el siguiente”, sostienen.

Quintana Fútbol Las canchas de Quintana Fútbol, en Banfield, vacías por la cuarentena. Fue enviado un protocolo sanitario a la Municipalidad de Lomas de Zamora para acelerar el reinicio de la actividad. Gentileza Quintana Fútbol

Sin embargo, tanto Corallo como Vekselman celebran la buena predisposición de los dirigentes de la Ciudad de los de Nación. “Hemos recibido la ayuda del Gobierno con la ATP y mantenemos conversaciones con Gustavo Lobo (subsecretario de la Ciudad) y con los asesores de Matías Lammens (ministro de Turismo y Deportes), quienes mostraron buena voluntad para resolver el tema”.

Pero los números que muestran son contundentes: “Hemos hecho un relevamiento de todos los complejos deportivos privados de Capital Federal de todos los deportes profesionales, federados, sociales y sin fines de lucro y nos dio una pérdida mensual de 30 mil millones de pesos. La industria del deporte representa el 5% del PBI de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Una cancha de fútbol factura entre $ 150.000 y 250.000 por mes”, añade Vekselman, fundador de la App Alquilá tu cancha, una plataforma de reserva de canchas deportivas a nivel nacional, quien confía en un protocolo para volver a las canchas.

Finalmente, Corallo aclara que están de “acuerdo con las medidas adoptadas porque la prioridad es la salud”, pero cree que “los beneficios impositivos, los de cargas sociales y la ayuda estatal serían beneficios en el corto plazo para ayudarnos a subsistir”.

La cuarentena por la pandemia de coronavirus lleva dos meses y la pelota no se mueve. Eso generó un gran problema económico para las canchas de fútbol, quienes esperan con ansias que sea aprobado el protocolo sanitario que les permita reiniciar la actividad.