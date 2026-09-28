General Belgrano: brutal golpiza a la salida de un boliche dejó a un joven hospitalizado y pelea por su vida + Agregar ámbito en









Un muchacho debió ser derivado a un centro médico de mayor complejidad tras recibir un golpe en la cabeza; hay un sospechoso aprehendido por la Policía.

Conmoción en General Belgrano por la agresión a un joven a la salida de un boliche

Un grave episodio de violencia urbana causó consternación en la localidad bonaerense de General Belgrano durante las primeras horas del domingo. La víctima, un joven residente de la zona, fue atacado en las inmediaciones de un concurrido local nocturno y debió recibir asistencia médica de urgencia debido a la severidad de las lesiones.

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La secuencia de la agresión quedó registrada en un video filmado por testigos mediante un teléfono celular, el cual comenzó a viralizarse en redes sociales. En las imágenes se aprecia la aglomeración de personas a la salida del establecimiento y el instante preciso en que el agredido sufre un impacto que lo deja tendido e inconsciente sobre el asfalto.

Asistencia médica, traslado y actuación judicial Tras el ataque, los servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladar al herido hacia el Hospital Municipal de General Belgrano. Sin embargo, ante el cuadro clínico y para profundizar los estudios neurológicos de rigor, los profesionales de la salud determinaron su derivación a un centro asistencial de mayor complejidad.

Las autoridades continúan tomando declaraciones testimoniales a quienes presenciaron la secuencia a la salida del local bailable. Aprehensión del sospechoso: como resultado de los primeros patrullajes y el análisis del material audiovisual, efectivos policiales lograron identificar y aprehender al presunto agresor.

Intervención de la Justicia: el detenido quedó a disposición de la fiscalía de turno para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa abierta por lesiones. Investigación en curso para esclarecer el hecho Las autoridades continúan tomando declaraciones testimoniales a quienes presenciaron la secuencia a la salida del local bailable. El objetivo de la instrucción judicial es determinar el origen de la discusión y certificar las responsabilidades penales del implicado mientras se aguarda el parte oficial sobre la evolución médica del joven herido.

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