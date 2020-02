¿Qué dijo Elizabeth Vernaci sobre Jujuy y Bolivia?

"¿Nueve días te fuiste a Jujuy? Comías empanadas mijo", le dijo este lunes "La Negra" Vernaci a su operador en la radio. "Volviste con tonada y todo, son sufridos los jujeños eh", manifestó y luego expresó: "¿No pensaste en relajarte en el Caribe, en playas para estar más tranquilo? Jujuy es Bolivia, alguien lo tiene que decir", sentenció, generando una ola de repudio generalizado.

Gerardo Morales on Twitter Me molesta mucho y me duele que Ud. y su equipo se rían del Pueblo Jujeño.



Carta Abierta a @negropolisok y su equipo de radio https://t.co/b5izX1rlmF — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 17, 2020

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, manifestó este martes, a modo de respuesta por el comentario, que la conductora radial debería ir a esa provincia para "mirar a los chicos a la cara y pedirles perdón".

"Me cayó muy mal lo de Vernaci primero por negarle a Jujuy su pertenencia a la República Argentina y nuestra condición de argentinos. Es realmente una falta de respeto, de ignorancia y de desconocimiento lo que dijo", sostuvo Morales en una entrevista con Radio Rivadavia.

Los dichos provocaron que Morales tome la decisión de emitir un comunicado y luego explicó las causas que lo llevaron a esa determinación.

"Algo teníamos que hacer. Cuando escuché este audio consideré que teníamos que dar una respuesta. Estaría bueno que Vernaci venga a Jujuy y se vaya a una escuelita de la Puna y le mire la cara a los chicos que izan todos los días la bandera celeste y blanca y les pida perdón", subrayó.

"Además trató de forma peyorativa a Bolivia, un país al que tenemos que agradecerle muchísimas cosas". Sentenció Morales.

Las disculpas de Vernaci

Finalmente este martes la conductora pidió disculpas por los dichos que generaron tanta polémica, pero aclaró que sus disculpas están dirigidas solo “a las personas que de buena voluntad creyeron que yo odio a Jujuy y creen que odio a los jujeños. No es así, no soy una persona que tenga que odiar a un pueblo o una provincia porque no tengo motivo para hacerlo”.

Vernaci dijo que se encontraba a disposición del INADI para aclarar la situación, aunque aclaró que sus dichos sólo fuero un juego y que sus verdaderos oyentes “entendieron la chicana”.