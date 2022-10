Llegó a Argentina persiguiendo su pasión, creó una app y revolucionó los "partiditos" de fútbol 5

“Estudié Marketing con enfoque en Marketing Deportivo, y seguí con estudios para ser DT de fútbol y luego una maestría en Gestión deportiva. Siempre he sido fanática del deporte y creyente de la fortaleza del mismo como herramienta social”, le cuenta inicialmente a Ámbito.

Y agrega: “La idea de crear la aplicación surgió en el 2008 cuando llegamos a Buenos Aires, y al ser nuevos en la ciudad no teníamos con quién jugar al fútbol. Empezamos a reclutar amigos y conocidos, y ellos, a sus amigos, hasta que se llegó a una cadena de mensajes para armar los partidos. De eso pasamos a mail, luego Facebook y nuestra primera plataforma propia en el 2012 que ya empezaba a simplificar el tema de inscripciones y comunicación”, recuerda.

La primera versión de la app

El 2016 fue un año clave en el proyecto. Anne recuerda que en ese momento lanzaron “la primera versión de la app y justo hace 1 mes la versión 2.0 que tiene nuevas funcionalidades y más interacción entre los usuarios. Al principio nunca pensamos en que iba a llegar a ser lo que es hoy, lo veíamos como una solución para nuestro problema. Con el apoyo de la comunidad hemos llegado a donde estamos hoy en día”.

Cómo se utiliza

Descargar la aplicación es muy fácil, añade la joven guatemalteca. “Te bajas la app disponible en Android y iOS (FC BAFA) , te creas una cuenta y accedes al listado de partidos. Ahí podrás ver las distintas sedes y horarios que tenemos y también tipo de partido (abierto, hombres, mujeres o mixto). Eliges el partido que prefieras, te anotas de forma individual y listo, solamente debes presentarte al partido. El costo que tiene es por partido que juegas, no hay cuota de inscripción ni mensualidad. En cada partido hay un coordinador que te da la bienvenida, divide los equipos con pecheras y está como referente. Dentro de la app puedes seguir a jugadores con los que te gusto jugar para poder anotarse juntos y además en la próxima versión podrás ir desbloqueando logros/premios”, completa.

anne 2.jpg

La casa de los extranjeros

No solo argentinos se suman a la movida organizada por Anne, sino también jugadores nacidos en otros países que residen en Buenos Aires. En ese marco, la joven afirma que “muchos de nuestros jugadores son extranjeros. Somos los que usualmente tenemos el problema de no conocer a suficientes personas como para armar un picadito o no sabemos cómo funciona la reserva de las canchas y demás. La mayor parte de la comunidad en su momento era formada por extranjeros pero hoy en día muchos locales se han sumado ya que para ellos también resuelve un problema. A veces no logran coincidir con amigos o nadie se responsabiliza de la organización y terminan dejando de jugar. Es una comunidad súper diversa, han participado jugadores de más de 90 nacionalidades y dos veces por año hacemos "La Copa de Naciones" que es un torneo estilo mundial en los que los jugadores pueden representar a su país”.

La repercusión de la aplicación fue tal, que actualmente “tenemos 700 usuarios activos pero más de 19 mil personas han participado en BAFA a largo de los años”, reconoce Anne.

El proyecto lo lidera sola, pero aclara que “los coordinadores de los partidos cumplen un rol muy importante en el funcionamiento y la calidad de los partidos y del servicio que brindamos. El proyecto, en su momento, lo iniciamos con un chico inglés y un americano. Todos extranjeros con la misma necesidad de querer jugar al fútbol y conocer personas”.

En qué canchas juegan

Los partidos se reparten por distintos puntos de la ciudad. Desde Saavedra, pasando por Caballito, tocando Palermo y arribando a Costa Salguero. “Trabajamos directamente con las canchas así el usuario no tiene que ocuparse de eso”, tranquiliza Anne.

Y completa en cuanto al sueño del predio propio: “Lo tuvimos en su momento y sería muy lindo tener un lugar que pudiéramos llamar nuestro como punto de encuentro de la comunidad pero eso sería centralización en un solo lugar. Tenemos más ganas y soñamos con poder llegar a la mayor cantidad de personas y que sin importar donde estés, puedas jugar a la pelota”.