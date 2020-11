Excombatientes de Malvinas nominados al Nobel de la Paz: "Haríamos un millón de veces el trabajo para identificar a los caídos"

"Haríamos un millón de veces más todo el esfuerzo y trabajo realizado con tal de devolverle la identidad a nuestros compañeros", señaló este martes el ex combatiente argentino.

Aro señaló, en diálogo con Radio Rivadavia, que les "cuesta mucho creer" que se haya oficializado la postulación para el Premio Nobel de la Paz 2021.

"Recibimos un montón de llamados de amigos, padres, madres y hermanos", manifestó, a la vez que destacó la importancia del periodismo: "Sin la audiencia sería muy difícil llegar a mucha gente".

Por su parte, el ex combatiente inglés contó que se enteró de la decisión del comité noruego "mientras caminaba por el campo, muy lejos" de su casa.

"Recibí la llamada de un amigo argentino que me contó la noticia", añadió.

Cardozo señaló que el principal objetivo no es el reconocimiento público, sino poder identificar a los caídos que se encuentran en las tumbas sin nombre en el Cementerio de Darwin.

Un segundo grupo de familiares y ex combatientes viajó a las islas Malvinas para visitar el cementerio de Darwin y homenajear a los caídos en la guerra. Llevaron una imagen de la Virgen de Luján.

"Para mí, el premio es la cara de una madre con una pequeña sonrisa cuando sabe dónde está un ser querido en las Islas", concluyó.

También este martes, pero en declaraciones a Radio Colonia, Aro comentó que "Geoffrey hizo un trabajo increíble, buscó los cuerpos de nuestros compañeros y sus pertenencias, los puso en una sábana blanca como Cristo, los lavó y los enterró".

Además agregó: "Las madres cuando ven a Geoffrey le agarran las manos y dicen 'estas son las manos y los ojos que vieron y tocaron por última vez a mi hijo".

Por su parte, Cardozo comentó: "Cuando escuché que había madres que no sabían qué había pasado con sus hijos no lo podía creer. Cuando yo encontré a estos luchadores valientes argentinos recordé a mi madre que me dio un fuerte abrazo y un beso cuando partí a la guerra. Cuando vi a ellos pensé en sus madres".

Hasta el momento ya fueron identificados 115 soldados con la ayuda del Equipo de Antropología Forense y sólo restan siete.