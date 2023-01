Internaron de urgencia a Guillermo Coppola en Mar del Plata

"El dolor pudo haber sido algo muscular nada más. Me hicieron tres electro, tomografía, análisis y afortunadamente está todo bien", indicó el propio Coppola en diálogo con el programa Epa, de América TV.

"Ayer me levanté con un dolorcito bajo la tetilla derecha, podía ser un dolor muscular, por ahí posición del sueño. De todas maneras me fui después al gym a cumplir con la rutina que tengo después del Covid", agregó.

"Son los trabajos que tengo indicado por el kinesiólogo y que vengo haciendo hace más de un año y medio. Lo había abandonado un poco con eso que viajé a Qatar, pero después del mediodía seguí con ese dolor y me fui a la clínica Colón donde me hicieron de todo", completó más aliviado.

La experiencia de Coppola con el Covid-19

El empresario dio positivo en enero de 2021 y logró superar la enfermedad. Sin embargo, en marzo, le detectaron una afección respiratoria por la que terminó internado en terapia intensiva.

“El 3 de enero me detectaron el virus, me dieron el alta el 15. Pero el 13 de marzo me interné con un temita respiratorio. Estuve en terapia un par de días, grave. Y salí con oxígeno, con el que actualmente todavía estoy”, había contado en Radio Rivadavia.

“Me hicieron una tomografía y tenía los pulmones cristalizados. Estuve dos días grave con asistencia respiratoria, con riesgo de vida”, detalló. Al respecto, agregó: “Cuando salí, los médicos me dijeron: ‘Vas a tener que usar oxígeno de por vida’”.

Desde esa fecha, para Coppola recuperarse es su “prioridad uno” por lo que está trabajando con un kinesiólogo. “Mejoré notablemente”, señaló.