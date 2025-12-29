Haberes de IPS: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este 30 de diciembre? + Seguir en









Estamos transitando la semana de pagos de jubilaciones y pensiones en la provincia de Buenos Aires. Enterate cuándo son.

Se está transitando la semana de pago de jubilaciones y pensiones del mes de diciembre. Imagen: Freepik

El mes de diciembre trajo algunas buenas noticias a los jubilados y pensionados. Además del aguinaldo, los bonos y descuentos, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que ya están confirmadas las fechas para el pago de los haberes del mes. En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los beneficiarios pertenece a este organismo.

De esta manera, como suele ser habitual y para una mejor organización, el IPS divide las instancias de pago en 2 jornadas diferentes, clasificando a los beneficiarios a través de su número de DNI. Las fechas de pago son el lunes 29 y el martes 30 de diciembre.

IPS El Instituto de Previsión Social es el organismo que paga los haberes en provincia de Buenos Aires. IPS IPS: calendario de pagos del mes de diciembre 2025 para jubilados y pensionados Como suele suceder, el IPS organizó el calendario de pagos durante los últimos dos días hábiles del mes, que caen el lunes 29 y martes 30 de diciembre. Para agilizar las liquidaciones, los pagos serán efectuados de la siguiente manera:

Lunes 29: pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en Martes 30: pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9. Por último, se recordó que la fecha límite para recibir el pago a través de ventanilla será el día 23 de enero.

