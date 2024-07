Habló el padre de la influencer asesinada en Córdoba y dijo que el detenido "es un desquiciado"

Sus allegados sospechan que Soto se comunicó con la joven para pedirle que lo pase a buscar por la casa. Sobre esta posibilidad, Marcelo detalló que su hija tenía la ubicación compartida con su hermana, por lo que pudieron determinar que la joven estuvo media hora en la puerta del domicilio del detenido.

Ante esto, los investigadores creen que Soto, de 21 años, podría haberla golpeado hasta dejarla inconsciente y luego se dirigió hacia la zona descampada donde intentó incendiar el auto.

Cómo era la relación de la influencer cordobesa con el detenido

Sobre el vínculo que tenía la víctima con el joven, Marcelo Gutiérrez contó en diálogo con El Doce TV: "Sé que era una persona allegada a ella, es más, hasta ha venido a mi casa mil veces a estar con ella, lo ha invitado mi hija, venía a cenar, han compartido momentos en la facultad como amigos”.

“Tengo un dolor, se me parte el alma y no lo entiendo”, manifestó el padre de la joven asesinada, quien también pidió justicia y que el detenido "es un desquiciado". "Que se pudra en la cárcel toda su vida porque no se merece vivir en esta sociedad", expresó.

Por su parte, Soto fue imputado por "homicidio simple" tras confesar el crimen y admitió que Catalina "era el amor de su vida", aunque no está confirmado que haya existido alguna relación amorosa entre ellos.