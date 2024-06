Habló el papá de Loan y brindó detalles sobre el día en el que desapareció el menor

Según el padre del nene, él no tenía idea de que se iba a encontrar con tantos comensales y apuntó directamente contra Laudelina Peña , su hermana y pareja de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos en la causa. Sobre ella, sostuvo que " algo tiene que ver " y afirmó que fue la primera en avisarle que su hijo se había perdido.

loan-funcionaria.webp María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, detenidos por la desaparición de Loan.

José Peña también se refirió a la presencia de María Victoria Caillava, funcionaria del Municipio de 9 de Julio, donde trabajaba como Directora de Producción, y su marido, Carlos Pérez, un capitán de navío retirado. El padre de Loan aseguró que los conocía, pero que no tenían una amistad.

Además, reveló que en el momento en que se enteraron que el menor se había perdido, se subieron a su camioneta y se fueron del lugar. "Ellos salieron y se fueron tranquilos, ya sabiendo que el nene estaba perdido. No mostraron preocupación. Se subieron a la camioneta y se fueron. No se por qué no colaboraron con la búsqueda".

José Peña se refirió a la posibilidad de que hayan recibido dinero a cambio de Loan y sostuvo: "Sospecho de todos los que estaban en la mesa que podrían haber recibido dinero por entregarlo, menos mi mamá". Finalmente, luego de pedir que "lo devuelvan", el padre de Loan expresó su deseo de que "aparezca sanito y vivo".

Qué dijeron los fiscales del caso de Loan

Guillermo Barry también se refirió a la aparición de una zapatilla de Loan en la zona de los hechos y apuntó que "fue colocada en ese lugar". Explicó que los perros de rastreo pudieron identificar la región en la que estuvo el menor y de esta manera pueden asegurar que la evidencia no era real.

"Loan no llegó hasta allí nunca y la zapatilla fue colocada en ese lugar, y esto se relaciona con una alteración clara de la escena del hecho". A su vez, explicó que a partir de hechos como este fue que decidieron la detención del comisario de la localidad de 9 de julio.

Previamente habló Juan Carlos Castillo, el primer fiscal en intervenir en la causa y destacó su accionar en activar de manera temprana el alerta Sofía y el alerta a la Interpol. En la misma línea que Barry, enfatizó que "se tomaron todas las líneas de la investigación" y que "no se dejó nada por hacer".

Tras ser consultados por las demoras en endurecer el operativo, Castillo justificó: "Desde el primer momento se activaron las alertas del caso. Debo reconocer que desde el ministerio de Seguridad, desde el momento que tomaron conocimiento del caso estaban obligados a realizar los operativos. Dimos directivas expresas para que cumplan y realicen los cortes de rutas y que cierren la provincia para poder dar con el niño".